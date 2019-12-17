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【重磅快評】民進黨很會選舉才讓陳師孟肆無忌憚？

2019-12-17 17:43聯合報 主筆室

台北地院法官唐玥審理前總統馬英九洩密案判馬無罪，監委陳師孟認為有調查必要決定下月約詢，北院院長鼓勵唐玥面對，但監委如果太OVER，要她為司法機關辯護；不過，基層法官卻發起連署救司法，法界高層及基層對於陳師孟的「霸凌」出現截然不同態度，民眾擔心的是，莫非陳師孟已對法界產生寒蟬效應？

陳師孟從未掩藏心態，上任監委後密集「打藍」，例如調查民國98年司法節慶祝大會檢察官演出諷扁短劇；受訪時透露已申請調查陳水扁時期的機密外交「安亞專案」，並已約詢邱義仁，還要約詢前特偵組檢察官；去年8月宣布曾調查「紅火炒股案」的前特偵組檢察官越方如等人。如今大選升溫，他又說要約詢北院法官唐玥，雖不令人驚訝，但卻再度喚醒民眾對蔡政府處處有東廠的記憶。

陳師孟言行如一，對司法機關予取予求，檢審都對他無可奈何，陳師孟宣布約談唐玥之前就先撂狠話，早在去年四月就說唐玥「枉法裁判」，揚言「將會找上妳」，而下月約詢唐玥是要查她「是否有濫用心證」的情形，陳師孟恣意侵踏審判核心，隨便把枉法裁判與法官心證畫上等號，很難不說他就是太上司法院長。    

面對陳師孟恣意干涉審判核心，事前還向法官撂狠話，這種約詢不配合也罷，地院院長說支持法官去面對，身段柔軟，寄語唐玥如果監委提問太OVER，要她為司法機關辯護，則不免令人疑惑，捍衛司法不正是法院院長更應擔負的職責嗎？把重任加諸一位女法官身上，毋寧沈重。

陳師孟去年四月對女法官放狠話，直到今年底才說要約詢，顯然是有策略的；馬英九被控洩密，一審台北地院判決馬無罪，二審高院改判有罪，馬被判4月徒刑，馬不服提上訴，高院更一審判馬無罪確定，如果唐玥的心證有問題，陳師孟為何單單約詢唐玥？而把更一審三位法官擺一邊？還是他想個個擊破？

如果陳師孟真的是那麼關心法官如何形成心證，至少一審、更一審法官的心證都認為馬英九無罪，最高法院會發回，顯然心證也偏向無罪，陳師孟是否應該先約詢獨獨判馬英九有罪的高院合議庭三位法官？

其實，我國刑事訴訟法對於法官心證早有規定，證據之證明力，由法院本於確信自由判斷，但不得違背經驗法則及論理法則，法院為裁判時應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則，絕非陳師孟說了算，說穿了，陳師孟也只是為政治服務，只是作法粗糙，公然上市東廠，難道是因為民進黨很會選舉，才讓陳師孟如此肆無忌憚？

監委陳師孟要約詢馬案的法官，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
監委陳師孟要約詢馬案的法官，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
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陳師孟馬英九裁判

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