保障監所人權 受刑人超時作業可領加班費

立法院院會今天三讀「監獄行刑法」部分條文修正案。圖／本報系資料照 分享 facebook

立法院院會今天三讀「監獄行刑法」部分條文修正案，修法重點包括明定受刑人每天作業時間不得超過8小時，若經受刑人同意之額外作業時間，可領取超時勞作金；此外，三讀條文明定，若監方認為受刑人或請求接見者有相當理由時，得准許用電話或視訊、遠距等方式接見。

三讀條文明定，受刑人作業時間應斟酌教化、數量、作業的種類、設備的狀況，且每天不得超過8小時，若有特殊情形可延長，但須經受刑人本人同意，且延長工時連同例行作業時間1天不得超過12小時，延長工時的部分須發給超時勞作金。

三讀條文指出，考量科技發展與時代變遷，當受刑人因為特殊情事急需與親屬聯繫，但接見者礙於路途遙遠或不便前往監獄時，可在監方認可的情況下，准其使用電話或其他通訊方式接見。

三讀條文明定，受刑人寄發及收受的書信，監方得開拆或以其他適當方式檢查有無夾藏違禁物品，除法律另有規定；若有事實而合理懷疑受刑人有脫逃之虞、有事實而合理懷疑有危害監獄安全或秩序等情形，監獄人員得閱讀其書信內容，但受刑人與其律師、辯護人或公務機關互通的書信不在此限。

醫療資源方面，本次修法增定監獄依其規模及收容對象、特性，得在資源可及範圍內備置相關醫事人員，於夜間及假日為戒護外醫之諮詢判斷，並由衛生主管機關定期督導、協調及協助改善衛生醫療相關事項。

民進黨立委尤美女在三讀後登記發言表示，完成「羈押法」、「監獄行刑法」修法，終於拼上獄政改革的最後兩塊拼圖，本次修法宣示了我國獄政精神的改變，由傳統應報主義改採聯合國正常化原則，讓每個受刑人都能在有尊嚴的環境下，透過教化、矯正復歸社會。