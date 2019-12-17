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李豔秋點名民進黨「三男一女」比東廠更可怕

2019-12-17 16:38聯合報 記者林政忠／即時報導

資深媒體人李豔秋今天在臉書點名，民進黨「三男一女」比東廠更可怕。圖／取自李豔秋臉...
資深媒體人李豔秋今天在臉書點名，民進黨「三男一女」比東廠更可怕。圖／取自李豔秋臉書
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資深媒體人李豔秋今天在臉書貼文，這些人，比東廠更可怕，這幾個人做的事，讓人不寒而慄。

●監委陳師孟

陳師孟高舉辦藍不辦綠的大旗，恣意宰殺司法，他只問「你怎麼可以辦陳水扁？」以及「你怎麼可以不辦馬英九？」他一人就足以蹺動監院和司法的平衡，一方面收攏善觀風向，求官心切的司法人，一方面讓不合己意的司法人陷入約詢彈劾的恐懼中，不得不匿聲以求明哲保身。有誰還會相信在司法中可以得到公平的審判呢？

我們不禁要問：誰讓他如此囂張？誰護他如此踐踏監察權？誰提名他？或者，他根本就是蔡英文掌控司法的馬前卒？

●內政部政次陳宗彥

陳宗彥指導新住民投票「看到蔡英文，看到民進黨就蓋下去」「蓋到別人就多蓋一下變廢票就好」「政黨票投給小黨都是浪費」如此堅強的黨性及護主情懷，讓其他部會首長壓力備增，可以預期越接近大選，行政部門將爭相表演「行政不中立」，以博主子歡心。

●立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲

張嘉玲為卡神楊蕙如召集部會開了七次協調會，協助拿標案，兩年上億，現在才知道，這些錢養了網軍，逼死ㄧ名外交官。卡神有立院院長當門神，還有駐日大使當護法，另有閨密當圍事；張嘉玲曾是謝長廷的發言人，她的先生是蔡英文的隨身秘書，這些人，真敢啊！這個網，真密啊！

●法務部次長蔡碧仲

「明文規定，碧仲就輕」的蔡碧仲為陳明文高鐵300萬所做的解說已成經典，很難超越；但是跟蔡英文把「走私」説是「超買」相比，終究還是總統學問高些。至於東廠，你覺得他沒有在運作了嗎？

李豔秋指出，民進黨最了不起一點就是，認定選民健忘，蔡英文一句「這事已經過去了，不要無限上綱」，就船過無痕了，而且只要是自家人，絕對護短到底，上面説的這些事，有任何人下台了嗎？

李也說，她始終認為，台灣其實沒有藍綠，否則不會多次政黨輪替，台灣現在面臨的是品德問題，是價值喪失、是非混沌、互信不再的局面。不可諱言，民進黨為了持續掌權，動用的諸多惡質手段，必需負最大的責任。看看這些人，看看他們做的事，再統治台灣四年，你不會不寒而慄嗎？

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