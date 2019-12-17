立院三讀 加重詐欺、性騷未來可「預防性羈押」

立法院院會今天三讀「刑事訴訟法」部分條文修正草案，將加重詐欺、性騷擾等犯行納入「預防性羈押」範圍。圖／本報系資料照 分享 facebook 立法院院會今天三讀「刑事訴訟法」部分條文修正草案，將加重詐欺、性騷擾等犯行，且有反覆實施之虞者，納入「預防性羈押」範圍；未來檢察官根據修法後條文，聲請羈押嫌犯的獲准率將提高，將有助於治安維護。

本次修法重點在於將再犯率較高的重罪、侵害身體自主權或性自主決定權的犯罪、加重詐欺罪等類型，列為預防性羈押對象。新納入的犯行包括放火燒燬現有人居住的建築物、放火燒燬大眾運輸交通工具；劫持交通工具罪；殺直系血親尊親屬罪；性騷擾；買賣人口；強盜罪；加重詐欺；擄人勒贖；製造、販賣或運輸槍械、毒品；違法摘除他人器官罪等。

其次，為落實人權兩公約精神，本次修法也針對受訊問的程序保障部分修正。三讀條文明定，逕行拘提犯罪嫌疑人時，應即告知本人及其家屬得選任辯護人到場；而在執行拘提、逮捕或解送，得使用戒具，但不得逾必要程度，且應注意被告或犯罪嫌疑人的身體及名譽，避免公然暴露其戒具，認已無繼續使用的必要時，應即解除；且明定逕行拘提犯罪嫌疑人時，應即告知本人及其家屬得選任辯護人到場。

為了保障告訴人及被告的救濟權，三讀條文明定，審判中的再議期間從原先的7天延長為10天，上訴期間則由10天延長為20天，補提上訴理由書期間也從10天延長為20天。