波特王跪不下去 游錫堃提醒還有一個恐怖的關鍵

網紅波特王因為一支「撩總統」的影片，被中國合作廠商要求下架，行政院前院長游錫堃今天在臉書貼文指出，波特王霸氣解約，這件事讓台灣網友大呼過癮，非常肯定波特王不為賺錢而下跪的骨氣。

不過，游錫堃也提醒指出，其實這件事還有一個關鍵重點，是台灣人要注意的，就是當波特王跟中國方合作廠商解約的同時，微博帳號密碼也被改掉了，可見在中國，「你的密碼不是密碼，只是國家的工具」。 網紅波特王（右）與蔡英文總統合拍影片，遭中國廠商解約，引發軒然大波。圖／取自波特王YouTube 分享 facebook