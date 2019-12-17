追「卡神」金主北市中鏢 北市觀傳局：標案沒有問題

國民黨今上午舉辦「追！楊蕙如金主 爆中央、南北都中標？」記者會，指持續追查「卡神」楊蕙如弊案，發現另一間行銷顧問公司「品原」登錄地址、電話與楊蕙如擔任董事的易始公司同一處，甚至向政府投標的公司經歷內容也一樣。讓人質疑這是雙胞公司、影子公司，且同樣到處承攬政府業務，得標標案從台北到屏東，其中包括北市府觀傳局網路行銷案，甚至還連拿三年。

對此，北市府觀傳局長劉奕霆表示，經確認品原在這幾年參與觀傳局的標案過程都沒有問題，當然更沒有市府「養網軍」的事情。

劉奕霆強調，如果真有養網軍，柯市長在2017世大運後怎麼還會被打的這麼慘？如果真有養網軍，那這幾家公司的成績明顯不及格。