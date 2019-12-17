藍學者批小英維持兩岸現狀全面失敗

韓國瑜國政顧問團今點名蔡英文總統號稱要維持兩岸現狀，但在蔡英文執政下，讓對岸民眾從欣賞台灣民主變成仇台、厭台，是蔡英文兩岸政策最大失敗，蔡英文執政讓對岸將對台主軸轉為一國兩制，台灣地位降低淪港澳化，若讓蔡繼續執政，台灣人將無法排除解放軍夢靨。

韓陣營今舉行「台灣不安全 小英很放心？」記者會，由國政顧問團兩岸組召集人趙建民、外交組成員介文汲、國防組發言人黃介正出席。

趙建民表示，兩岸關係是總統候選人基本條件，沒有能力穩定兩岸關係，根本不適任，除了牽涉中華民國主權尊嚴，還包括台海和平與發展兩面向。

趙建民說，蔡英文天天講維持現狀，但兩岸現狀是喊蔡英文「總統」的網紅波特王被對岸解約。過去兩岸經貿糾紛會由海基會居中溝通，至今海基會都不敢公開處理成功的案子，顯現沒有處理。

趙建民指出，原本面對中國大陸唯一武器是13億人口欣賞台灣的民主，如今對岸網路上都是不排除武力對台的言論，從欣賞台灣變成仇台、厭台，這是蔡英文兩岸政策最大失敗。蔡總統說對對岸善意不變、承諾不變、不會對抗，但現在選舉主軸是抗中保台，這還是累積善意嗎？