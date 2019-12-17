親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
監委干預司法？
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
反滲透法將闖關
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

創29年來新高！三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡

中職／Lamigo掰掰！新隊名出爐 「樂天桃猿」誕生

藍學者批小英維持兩岸現狀全面失敗

2019-12-17 14:01聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

韓國瑜國政顧問團今點名蔡英文總統號稱要維持兩岸現狀，但在蔡英文執政下，讓對岸民眾從欣賞台灣民主變成仇台、厭台，是蔡英文兩岸政策最大失敗，蔡英文執政讓對岸將對台主軸轉為一國兩制，台灣地位降低淪港澳化，若讓蔡繼續執政，台灣人將無法排除解放軍夢靨。

韓陣營今舉行「台灣不安全 小英很放心？」記者會，由國政顧問團兩岸組召集人趙建民、外交組成員介文汲、國防組發言人黃介正出席。

趙建民表示，兩岸關係是總統候選人基本條件，沒有能力穩定兩岸關係，根本不適任，除了牽涉中華民國主權尊嚴，還包括台海和平與發展兩面向。

趙建民說，蔡英文天天講維持現狀，但兩岸現狀是喊蔡英文「總統」的網紅波特王被對岸解約。過去兩岸經貿糾紛會由海基會居中溝通，至今海基會都不敢公開處理成功的案子，顯現沒有處理。

趙建民指出，原本面對中國大陸唯一武器是13億人口欣賞台灣的民主，如今對岸網路上都是不排除武力對台的言論，從欣賞台灣變成仇台、厭台，這是蔡英文兩岸政策最大失敗。蔡總統說對對岸善意不變、承諾不變、不會對抗，但現在選舉主軸是抗中保台，這還是累積善意嗎？

趙建民指出，蔡英文總統執政，中國大陸對台主軸從和平發展演變成一國兩制台灣方案，讓台灣地位港澳化。他引述前美國在台協會薄瑞光近日觀察，兩岸疏離感過分擴大，和平統一沒有可能中國大陸開始思考武力統一的問題，假如蔡總統繼續執政，這個夢靨不能排除，每天都要擔心解放軍的動向。

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
分享

蔡英文韓國瑜

延伸閱讀

「韓國瑜會贏！」 郁慕明：民進黨自己說做不好...

周錫瑋組打鬼軍團 邀全民情蒐戰「綠共」網軍

和蔡英文聲量「黃金交叉」 柯文哲：那都一日行...

行銷台灣還是總統？藍委批蔡英文把國家當蔡家

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

綠營民代籲全民參與罷韓遊行 「防栽贓」成另類主軸

2019-12-17 13:02

楊蕙如用影子公司標案 藍營：卡神集團拼圖越來越清楚

2019-12-17 12:25

邀藍營參加挺韓大遊行 許崑源：身為國民黨員義無反顧

2019-12-17 12:50

台灣工業政策牛肉在哪？李家同：總統候選人從來不提

2019-12-17 15:03

韓國瑜創大選特異案例？網：蔡再次執政將是大災難開始

2019-12-17 15:01

波特王跪不下去 游錫堃提醒還有一個恐怖的關鍵

2019-12-17 14:53

追「卡神」金主北市中鏢 北市觀傳局：標案沒有問題

2019-12-17 14:44

台北雙子星今正式簽約 預計115年完工

2019-12-17 14:42

影／藍：楊蕙如疑有影子公司

2019-12-17 14:07

觀光外匯直直落 黃子哲：還在騙選票

2019-12-17 14:01

卡神以影子公司標案？ 屏縣府：一切均符招標程序

2019-12-17 13:33

韓國瑜質疑廖燦昌任一銀董事長 蘇貞昌：用人唯才

2019-12-17 13:30

洛杉磯時報頭版：台灣力抗來自中國假消息

2019-12-17 13:18

被藍營指是卡神三等親 康裕成：只去年委託選舉宣傳

2019-12-17 13:15

出席漢翔、洛馬協議書簽署 翻譯卡卡蘇揆臉鐵青

2019-12-17 12:54

宏都拉斯新任駐台大使到任 持續推動台宏邦誼

2019-12-17 12:45

影／追楊蕙如金主 北市議員爆中央與南、北都中標

2019-12-17 12:29

愛情摩天輪被卡？柯文哲：卡是正常 被卡也要想辦法啊

2019-12-17 12:24

影／韓辦追卡神！籲全民下架喬事黨

2019-12-17 12:19

遭韓國瑜指重用慶富案下台合庫董座 蘇貞昌：不要牽拖

2019-12-17 12:19

高市綠議員批柯含金湯匙 籲柯、韓勿把高雄當提款機

2019-12-17 11:56

高市議長辦公室函藍議員參加挺韓大遊行 黃捷：不中立

2019-12-17 10:53

許淑華短褲熱舞超辣 卓榮泰：我看到她的熱情

2019-12-17 10:49

澳洲共諜案外案 蔡正元在澳記者推特留言「騙子」

2019-12-17 10:43

孫大千批陳菊12年給高雄留8爛攤子 才「足失禮」

2019-12-17 08:53

馬英九親揭「芒果乾」痛腳…獨派主徵兵 因這原因秒縮回

2019-12-17 08:00

3基金會附隨組織案 法官聲請釋憲 黨產會擬不提抗告

2019-12-17 00:28

高銀一天完成流程…藍要求立院重啟慶富案調查

2019-12-16 23:55

公銀募款助選？財長沒聽說

2019-12-16 23:55

復刻40年前橋頭事件？ 左翼聯盟「拉布條」諷綠營

2019-12-16 23:05

權力使人腐化 柯文哲呼籲陳菊出面說明

2019-12-16 18:13

黨產條例有違憲疑義 北高行再聲請釋憲

2019-12-16 15:46

被爆協助「卡神」拍反串影片 導演李惠仁告黃士修

2019-12-16 15:44

立法院民主議政園區揭牌 蘇嘉全：肩負保存傳承

2019-12-16 15:09

營業祕密法修法 增偵查內容保密令制度

2019-12-16 13:58

左翼聯盟批民進黨壓制反對者

2019-12-16 13:57

韓國瑜不該挺波特王？他指遭陸商解約是還蔡英文清白

2019-12-16 13:56

郭台銘問是否選黨主席 王金平：不會參選

2019-12-16 13:50

柯文哲丟出基隆併台北 林右昌：基隆跟新北很有默契

2019-12-16 11:39
看更多

熱門文章

高華柱：若恢復徵兵 役期回到兩年才有足夠戰力

2019-12-16 18:52

馬英九親揭「芒果乾」痛腳…獨派主徵兵 因這原因秒縮回

2019-12-17 08:00

館長答應韓國瑜發言人直播 時隔1年多可望再同框

2019-12-16 21:44

陳師孟約詢馬案法官 北院院長：問的太OVER要為司法辯護

2019-12-16 16:17

管碧玲一句高雄人對不起台灣 謝龍介：幫1221大動員

2019-12-17 09:04

最新民調 蔡賴領先韓張38.4% 蔡賴看好度破7成

2019-12-17 11:06

陳師孟證實 有約詢判馬英九洩密案無罪法官計畫

2019-12-16 15:48

孫大千批陳菊12年給高雄留8爛攤子 才「足失禮」

2019-12-17 08:53

波特王「撩總統」掀波 謝震武回顧歷屆大選：主軸都是兩岸問題

2019-12-17 10:46

波特王沒變、蔡英文卻變了 網：楊蕙如們還在

2019-12-17 12:16

爭議約詢不只一樁…諷扁劇首案 陳師孟被拔調查權

2019-12-17 00:18

王浩宇指秦金生曾上大陸閱兵台 宋楚瑜轟：有人性嗎？

2019-12-16 16:46

波特王撩蔡英文遭陸方解約 宋楚瑜：不叫總統要叫她什麼？

2019-12-16 21:44

答應韓辦發言人直播 館長：拭目以待

2019-12-16 20:53

影／諷蔡英文再連任 柯文哲：小英凍蒜，台灣會「凝」

2019-12-16 17:46

三成人民不認為蔡英文執政讓台灣變好 韓國瑜有話要說

2019-12-16 16:06

楊蕙如用影子公司標案 藍營：卡神集團拼圖越來越清楚

2019-12-17 12:25

新聞眼／太上司法院？監察權無限擴張 干涉審判獨立

2019-12-17 00:02

都遭陸解約！波特王聲量高於館長 網曝「關鍵時間點」

2019-12-16 20:24

「特勤吳彥祖」上馬又下馬 因為韓粉這句話嚇到了

2019-12-16 23:46

波特王任高雄市觀光代言人 綠曾批不適任

2019-12-17 00:37

邀藍營參加挺韓大遊行 許崑源：身為國民黨員義無反顧

2019-12-17 12:50

宮廟主委下午祝韓國瑜凍蒜 晚上透過蔡辦發聲明否認

2019-12-16 19:36

林郁方：蔡政府宣稱重視國防 其實軍事投資比馬還少

2019-12-16 23:30

林佳龍不認愛情摩天輪被卡 韓國瑜：他完全狀況外

2019-12-16 16:07

監察權干預司法權？ 陳師孟約詢判馬無罪法官

2019-12-17 00:14

韓國瑜嗆愛情摩天輪被卡 蘇貞昌：勿提空洞沒內容政策

2019-12-16 21:05

陳師孟約談馬案法官 馬英九批評：極為不妥

2019-12-16 17:22

F-16構改23棚廠首曝光 網：帥過捍衛戰士第二波預告

2019-12-17 13:30

台南小智藏頭詩 是捧韓還是諷韓各自解讀

2019-12-17 11:30

澳洲共諜案外案 蔡正元在澳記者推特留言「騙子」

2019-12-17 10:43

「撩總統」被中方解約 波特王凸顯藝人困境

2019-12-16 19:17

韓國瑜挺波特王譴責陸商 林濁水：太孬了吧

2019-12-17 08:54

監察權干涉司法權？ 柯文哲：這樣下去是憲政危機

2019-12-17 12:34

台灣對不起民進黨？蔡正元諷：口譯哥月薪28萬不夠用

2019-12-16 15:26

被爆協助「卡神」拍反串影片 導演李惠仁告黃士修

2019-12-16 15:44

挺韓罷韓周六對決！造勢想贏 得先搞定一件事

2019-12-17 08:00

跑攤喬事情還不夠 基隆立委如何選他們幫大家畫重點

2019-12-17 07:47

波特王恐退出中國 聚暘：挺誰非焦點 就是挺民主

2019-12-16 15:06

曾痛斥判馬英九無罪法官唐玥 陳師孟揚言將彈劾她

2019-12-16 20:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top