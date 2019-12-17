觀光外匯直直落 黃子哲：還在騙選票

交通部長林佳龍表示，今年來台旅客突破1100萬人次，蔡英文總統也宣示，要把觀光局即將「升格」為觀光署，要創造兆元以上的產值。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，兩人喊得很爽，卻是建築在觀光「慘」業的痛苦之上。

黃子哲指出，小英執政後兩岸關係急凍，陸客來台人次也驟降。為維持每年「千萬」人次旅客數，民進黨政府用免簽加補貼的方式吸引其他國外旅客來充數，尤其是東南亞國家。但打腫臉充胖子的結果是外強中乾，旅客人次的面子撐住了，實際上賺的錢卻變少了，台灣的觀光外匯直直落。

黃子哲說，政黨輪替前，2015年我國的觀光外匯還有14388百萬美元。民進黨執政後，2016、2017、2018年分別降至13374、12315、13705百萬美元。總計三年比2015年約減少了1131億元台幣。原因在於來台陸客的消費力普遍較高，就算拿其他國家的旅客來補陸客的缺口，也回不去過去觀光旅遊業的榮景。

黃子哲說，這是蔡英文根本不敢面對也不願提及的數字，所以只能繼續拿表面上白白胖胖的數據，掩蓋黑黑瘦瘦的窘境。這和蔡英文不斷喊出台商投資回流7000億，結果從境外匯回的金額卻是0，如出一轍，都是在騙人民，騙選票。

至於蔡英文喊出要把觀光局「升格」觀光署，黃子哲說，簡直是鬧了個大笑話。行政院所提的「交通及建設部組織法草案」，雖然將觀光局改稱為觀光署，但依然是該部的次級機關，與現行的觀光局同樣是行政院的三級單位，何來升格？反而是韓國瑜提出改為「觀光部」，才是名符其實的提升位階。