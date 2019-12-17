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被藍營指是卡神三等親 康裕成：只去年委託選舉宣傳

2019-12-17 13:15聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之、台北市議員游淑慧、羅智強、侯漢廷今天再追「卡神」楊蕙如民進黨人士的關係，並指民進黨高市議員康裕成是楊的「三等親」，提供資金。康裕成重申，她只有去年請楊蕙如的公司幫忙選舉文宣品、宣傳與輿情蒐集，之前、之後都沒有和楊有什麼聯繫。

康裕成表示，去年之前，她並不認識楊蕙如，只有去年市議員選舉時，與楊的公司有商業往來，請楊的公司製作文宣品、做一些選舉宣傳和輿情蒐集，但都和網軍無關，選舉之後，她也沒有和楊蕙如聯絡過。

民進黨籍高雄市議員康裕成重申，她和楊蕙如只有去年選舉時委託做選舉宣傳。圖／本報資...
民進黨籍高雄市議員康裕成重申，她和楊蕙如只有去年選舉時委託做選舉宣傳。圖／本報資料照
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