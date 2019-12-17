黃智賢：藍綠聲援波特王罵合作方 不准大陸有自由？

政論節目主持人黃智賢在臉書貼文說，波特王是個網紅。生意做到大陸去，節目在大陸網路平台播出。然後波特王做了一期蔡英文。節目裡大秀他的噁心性騷擾式撩妹術，表示他支持「蔡英文總統」。

她說，然後大陸的合作方很緊張，詢問他怎麼回事。他竟然痛罵對方一頓。然後，對方可能停止合作。他直接把對話截圖po 出。然後說自己不屑賺大陸錢。果然，他在台灣一砲而紅。

黃智賢表示，藍營名嘴紛紛出來聲援波特王。說政治歸政治，經濟歸經濟。這其實蠻噁心的。她說，她的節目「夜問打權」被民進黨施壓停播時，這些人有沒有聲援？還是恨不得加碼踐踏，說停播得好？怎麼沒有人聲援她？她說，因為他們跟綠營一樣，覺得，支持統一的她，不配有言論自由。

她表示，臉書在壓制反台獨時，關閉韓國瑜粉絲團時，這些藍營名嘴，又在哪裡？跟在民進黨屁股後面打壓統派，不是嗎？果然美國爸爸，比較威武？所以臉書毫無理由的壓制台灣言論，藍營名嘴，覺得很應該，是吧？有沒有人膽敢批判臉書？

她問，大陸手機註明中國台灣，而台灣將它禁售時，名嘴們有誰聲援大陸手機的言論自由？所以只有台獨跟台獨的跟屁蟲，才有自由是吧！

她表示，在大陸，支持台獨是違法的。所以大陸廠商終止合作，何錯之有？他對合作的大陸廠商，有沒有道義可言？說波特王不知道，在大陸支持台獨是違法的？別說笑了。不如說，他覺得抓緊台灣市場，討好天然獨，對他而言，才是是目前最好的商機吧！

黃智賢表示，美國的臉書，違法在台灣，毫無廉恥的管制台灣言論。臉書可以台獨，不准統，人人皆知。敢竟然不分藍綠，無人批判。很多人，又要台獨，又要賺大陸錢。不讓你賺，就破口大罵。什麼叫作不要臉。這，就是不要臉。

她說，許多人聲援波特王。意思是大陸不可以有自由。不可以有自己的法律和意見。凡台獨要怎樣，都是對的。只要大陸反台獨，綠營一跳腳，藍營還會跑出來，要大陸快閉嘴，不然就是不文明。什麼叫作奴性，什麼叫作斯德哥爾摩症候群？這就是。辣雞！