韓國瑜張善政要廢一例一休 賴香伶：不可能也不應該

台灣民眾黨提名不分區立委第一名的北市勞動局長賴香伶今天接受《POP搶先爆》專訪，針對國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政說要廢除一例一休，賴香伶表示，她覺得廢掉是不可能也不應該。

賴香伶指出，台灣總工時上限約是全球第六名，她還是奉勸韓陣營要理解總工時跟工時是當時一例一休的背景，不應該用廢的概念；現在各行各業可能因排班、人力不足造成一定會超時、加班甚至違法的情況，這部分有沒有辦法讓協商入法，她覺得還是有機會，例如行業有淡旺季，旺季加班上限會超過，不代表在立法院要把工時上限天花板整個往上推高，但可讓勞資協商入法解決。

賴香伶說，現在勞資協商沒有入法，入法就涉及到誰可以代表這個行業來協商，所以她第一個主張是希望讓勞資協商力量成長，成長要靠工會，有工會還是會有個牽引性，有些國家大企業勞資協商結果出爐後可一脈適用到中小企業。