想拉婦女票語出驚人？ 謝龍介：拉票可以拉到客廳房間

國民黨台南市黨部主委謝龍介今天北上替新北市第7選區立委候選人柯志恩助選，為鞏固婦女票源，頻頻大讚女性勇敢、願挺身而出，過程中也用台語說女人拉票最有用，要挺柯志恩就要靠女性去拉票，「因為女人拉票可以拉到客廳、拉到房間，你老公拉票拉到門口沒拉到，還反而被拉走，就是俗語說的阿婆吹粿，倒塌（倒貼）。」語畢，現場笑呵呵。

柯志恩今天舉辦「板橋歐巴尚（婦女）後援會成立大會」，邀請謝龍介到場助講，現場吸引大批支持者到場，揮舞手中的國旗，謝龍介一拿起麥克風，台下不時高喊「謝主席！」雖然是平日上午，但仍有大批長輩到場支持，場面十分熱絡。

謝龍介一開始提及2006年倒扁紅衫軍行動，強調當時婦女都站出來拚，一度女性比例高於男性，「女人為了不公不義的事情都願意挺身而出，真正比男人更勇敢。」謝龍介還開玩笑說，此後團隊幾乎都用女性，回去千萬不可以拜託老公去拉票，要挺柯志恩就要靠自己去拉票，「因為女生拉票可以拉到客廳、可以拉到房間，你老公拉票拉到門口沒拉到還反而被拉走，就是俗語說得阿婆吹粿，倒塌（倒貼）。」

謝龍介更說到先前維基百科中的配偶欄被改成民進黨副總統候選人賴清德時，妻子李佳芬一度說要捍衛主權，謝還說，身為一個男人若無法對家庭忠實，要如何對國家忠心，「若看到謝龍介在什麼『薇』、什麼『閣』，路上看到我就可以吐我口水，一生只愛我太太，一生只監督一人。」