綠營民代籲全民參與罷韓遊行 「防栽贓」成另類主軸

由「Wecare高雄」等民間團體舉辦的「罷韓大遊行」21日在高雄登場，將與藍營發起的挺韓遊行正面交鋒。民進黨對罷韓遊行，採取尊重民間主辦、開放黨公職自主參與的態度；多位民進黨高雄市立委當天將現身力挺，綠營地方民代也大聲疾呼全台民眾站出來，「下架」韓國瑜。

挺韓罷韓大遊行同一天舉辦，據了解，民進黨方面憂心活動當天挺韓可能藉機生事，除可能讓活動失焦，也恐進一步影響明年一月大選。黨內從中央到高雄地方，近期出現希望主辦單位能延期的聲音。

但據了解，Wecare高雄發起人、高雄市文化局前局長尹立表達活動不應延期的意志堅定，民進黨內部雖有不少憂慮，但經蔡英文競選總部及黨內討論後，仍決定尊重且配合主辦單位活動。

在確定21日的罷韓大遊行將如期舉行後，Wecare高雄以及民進黨高雄民代也透過各種社群與實體管道，加強宣傳「零挑釁、零衝突、防栽贓」原則，呼籲參與民眾，活動當天要慎防韓粉刻意鬧事後「栽贓」，務必隨時以手機拍照錄影自保。

民進黨高雄市立委許智傑、趙天麟、劉世芳、賴瑞隆等人將參與罷韓大遊行，許智傑表示，仍呼籲雙方遊行要理性和平；但韓陣營挺韓活動刻意選在同一天，韓國瑜決策錯誤，他很擔心會有衝突，若當天有衝突韓國瑜是不是要負責？