邀藍營參加挺韓大遊行 許崑源：身為國民黨員義無反顧

高雄市議長許崑源以議長辦公室函邀請高市國民黨議員參加12月21日的挺韓大遊行，時代力量議員黃捷在臉書批判許崑源用議會資源，議事不中立。許崑源發聲明表示，請議員千萬不能傻傻分不清「議事中立」與「政黨競爭」的不同，他身為國民黨籍，支持1221高雄光榮挺韓大遊行，義無反顧。

許崑源說，身為國民黨籍的他，支持挺韓大遊行是義無反顧的，由他來號召國民黨籍議員力挺大遊行，也順道讓國人知道他身為高雄人的光榮，這何來議事不中立？

黃捷認為副議長陸淑美在定期大會閉幕式中祝福國民黨總統候選人韓國瑜高票當選總統，已經是議事不中立了，這次許崑源再以議長辦公室函邀國民黨議員參加挺韓大遊行，是「議事再次不中立」。

許崑源表示，坐上主席檯，他是市民的議長，走下主席檯，他是市民也是具國民黨籍的議長，，正如黃捷除了是高雄市議員，也是時力籍議員一樣。

許嚴正的說，黃捷就任議員近1年，對議事中立及在議事以外執行黨團政策之別，應有基本認識，除非她是惡意指控與栽贓汙衊；對於黃捷的指控，他感到遺憾。