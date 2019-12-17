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影／藍：楊蕙如疑有影子公司

2019-12-17 14:07聯合晚報 記者蔡佩芳／台北報導

台北市議員羅智強（右起）、侯漢廷、游淑慧指出「品原」與「易始」兩間公司相同之處、...
台北市議員羅智強（右起）、侯漢廷、游淑慧指出「品原」與「易始」兩間公司相同之處、根本就是卡神集團。 記者陳正興／攝影
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國民黨緊楊蕙如與民進黨的關聯，查到行銷顧問公司疑似楊蕙如經營的影子公司，到處承攬政府業務，得標標案從台北到屏東。國民黨質疑，楊的政治親人幫國家資源找養分，讓楊蕙如又肥又壯，到處霸凌別人，出事就切割。

國民黨上午舉辦記者會，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之、台北市議員游淑慧、羅智強、侯漢廷出席。

楊蕙如。 圖╱聯合報系資料照片
楊蕙如。 圖╱聯合報系資料照片
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游淑慧指出，經持續追查楊蕙如弊案，發現另一間行銷顧問公司品原登錄地址電話，與楊蕙如擔任董事的易始公司同一處，向政府投標的公司經歷內容也一樣。游淑慧說，品原2016年以前是體育公司，企業經驗有2012總統大選行銷，與易始提出了同一則廣告案，到底廣告誰做的？品原2016年5月變更顧問公司，一個月後得標北市觀傳局網路行銷案，連拿三年。品原不但可以做觀光、網路行銷，還承包屏東縣府的農地情資管理，屏東縣政府農業處處長黃國榮，應該出面解釋招標過程。

她表示，易始從2016年2月至2018年1月標得政府11案、品原2016年6月至2019年8月得標7案，幾乎都是限制型招標，只要牽扯人脈關係，兩家公司就能得標。幫蔡英文打過選舉，會成為得標保證嗎？屏東縣只有屏東縣長潘孟安自費僱楊蕙如嗎？北市是不是成為楊的蟑螂窩？游淑慧說，看到一隻老鼠就表示暗處藏一窩老鼠。

羅智強說，楊蕙如就是在幫謝長廷、民進黨多人網路宣傳，幫謝網路霸凌文官。民進黨用納稅人鈔票幫楊蕙如找養分，讓楊蕙如又肥又壯，到處霸凌別人，出事就切割。

楊蕙如游淑慧網路霸凌謝長廷
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