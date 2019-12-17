楊蕙如用影子公司標案 藍營：卡神集團拼圖越來越清楚

國民黨持續追查「卡神」楊蕙如弊案，查到另一行銷顧問公司疑似楊蕙如經營的影子公司，也到處承攬政府業務，得標標案從台北到屏東。國民黨質疑，卡神集團拼圖越來越清楚，楊的「政治親人」幫國家資源找養分，讓楊蕙如又肥又撞，到處霸凌別人，出事就切割。

國民黨上午舉辦「追！楊蕙如金主 爆中央、南北都中標？」記者會，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人葉元之、台北市議員游淑慧、羅智強、侯漢廷出席。

游淑慧指出，經持續追查楊蕙如弊案，發現另一間行銷顧問公司「品原」登錄地址、電話與楊蕙如擔任董事的易始公司同一處，甚至向政府投標的公司經歷內容也一樣。讓人質疑這是雙胞公司、影子公司還是卡神團一員。

游淑慧指出，品原2016年以前是體育公司，企業經驗竟有2012總統大選行銷，且與易始提出了同一則廣告案，到底廣告誰做的？品原2016年5月變更顧問公司，一個月後就得標北市觀傳局網路行銷案，連拿三年。品原不但可以做觀光、網路行銷，還承包屏東縣府的農地情資管理，她點名屏東縣政府農業處處長黃國榮應該出面解釋招標過程。

她質疑，易始從2016年2月至2018年1月標得政府11案、品原2016年6月至2019年8月得標7案，幾乎都是限制型招標，只要牽扯人脈關係，兩家公司就能得標。幫蔡英文打過選舉的「經歷」，都會成為得標保證嗎？屏東縣只有縣長潘孟安「自費」聘僱楊蕙如嗎？北市是不是成為楊蕙如的蟑螂窩？

羅智強質疑楊蕙如有多少政治親等，一等親謝長廷與楊心意相通，楊能幫她；二等親就是立委管碧玲等，蘇嘉全辦公室主任張嘉玲，幫楊護航；三等親高雄市議會議長康裕成、屏東縣長潘孟安供應經費。民進黨還有辦法繼續切割楊蕙如嗎？