遭韓國瑜指重用慶富案下台合庫董座 蘇貞昌：不要牽拖

國民黨總統候選人韓國瑜日前批評，指背棄銀行專業對遠航不正常借貸的前合庫董事長，正是因慶富案下台、丟下新台幣上百億元呆帳的廖燦昌，竟然在行政院長蘇貞昌的指示下，回鍋擔任第一銀行的董事長。

蘇貞昌上午出席漢翔與洛馬公司簽署策略聯盟合作協議書儀式，他會前受訪回應韓國瑜批評表示，慶富案是馬政府時期發生的重大弊案，應依法嚴辦。蘇並說，用人唯才，適才適所，是他用人唯一考量，不必把馬政府時代的弊案，牽拖到現在的某人或某一職位身上。 行政院長蘇貞昌（中）上午出席漢翔與洛馬公司上午在台中沙鹿廠區簽署策略聯盟合作協議書儀式。記者洪哲政/攝影 分享 facebook