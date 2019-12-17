高市綠議員批柯含金湯匙 籲柯、韓勿把高雄當提款機

台北市長柯文哲批評總統府秘書長陳菊在高雄市長任內高雄市負債達3000億元，陳菊應向高雄市民說清楚。高雄市民進黨議員康裕成等今天召開記者會反擊柯文哲，是「含著金湯匙的市長」，不知高雄市的辛苦。民進黨議員也不忘批國民黨總統候選人韓國瑜是「柯韓一家親」，高雄不是柯韓的提款機。

康裕成、簡煥宗、陳慧文和黃文益等民進黨議員上午在高雄市議會民進黨團召開記者會狠批柯文哲、韓國瑜及韓團隊。

康裕成說，最近柯、韓都不斷提起高雄的舉債問題，但她要跟柯說，過去12年，台北市分配到的統籌分配稅款比高雄市多出2086億元，如果陳菊在高雄主政的這12年，高雄市所拿到的統籌分配稅款跟台北市一樣，高雄市根本不需要舉債1067億元，還可以多出1000億元；柯文哲第一任市長任內台北市拿的統籌分配稅款，比高雄多了493億！柯就是含著金湯匙的市長，還好意思說嘴！

民進黨議員批評韓國瑜和韓團隊一直強調高雄累積負債3000億元，如果用此邏輯看，現在全台灣舉債最多的市長就是韓市長，因為累計債務2447多億，加上新舉債65多億元，共舉債2512億元。

民進黨議員強調，陳菊執政前，高雄市累計負債已有1380多億，陳菊主政期間舉債1067億，其中還有縣市合併之後國民黨執政的中央政府應補助高市但未補助的818億、勞、健保補助351億、中央少給高雄市的1169億；韓國瑜一直批評前朝，這對 高雄市不公平。

陳慧文說，陳菊12年任內做了許多讓高雄市民感到光榮的事情，包括流行音樂中心、高雄展覽館、輕軌；反觀韓國瑜上任，目前就是做到一般人認為政府應給人民的基本建設路平、水溝通、路燈亮，除此，這一年來還有什麼市民可以朗朗上口的建設嗎？最多是學校裝空氣清淨機、冷氣機，但這還是去募款來做的。

陳慧文籲請韓、柯，不要到了選舉聲勢不好時，就把陳菊當高雄市長任內的舉債拿出來當提款機。

日前高雄市副市長李四川說過高雄市臨時人員2600多人，大概在6都裡面是奇蹟，大家都做人情，聘了一大堆臨時人員，用的還不是人事費，而是業務費用，這樣的狀況不管是誰來當市長都會很難運作。