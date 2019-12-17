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刑事訴訟法修正案 時力要求提高貪汙犯假釋門檻

2019-12-17 11:43攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

針對刑事訴訟法部分條文修正草案，時代力量立委徐永明、黃國昌、鄭秀玲等上午在黨團舉行記者會，要求提高貪汙犯假釋門檻，繳回犯罪所得再來談。

針對刑事訴訟法部分條文修正草案，時代力量立委徐永明（左起）、黃國昌、鄭秀玲等上午...
針對刑事訴訟法部分條文修正草案，時代力量立委徐永明（左起）、黃國昌、鄭秀玲等上午在黨團舉行記者會，要求提高貪汙犯假釋門檻，繳回犯罪所得再來談。記者曾學仁／攝影
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時代力量刑事訴訟假釋

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