影／國民黨團抨擊 陳師孟違反監委應有的職權

相關新聞
高市綠議員批柯含金湯匙 籲柯、韓勿把高雄當提款機2019-12-17 11:56
高市議長辦公室函藍議員參加挺韓大遊行 黃捷：不中立2019-12-17 10:53
許淑華短褲熱舞超辣 卓榮泰：我看到她的熱情2019-12-17 10:49
孫大千批陳菊12年給高雄留8爛攤子 才「足失禮」2019-12-17 08:53
馬英九親揭「芒果乾」痛腳…獨派主徵兵 因這原因秒縮回2019-12-17 08:00
3基金會附隨組織案 法官聲請釋憲 黨產會擬不提抗告2019-12-17 00:28
高銀一天完成流程…藍要求立院重啟慶富案調查2019-12-16 23:55
公銀募款助選？財長沒聽說2019-12-16 23:55
復刻40年前橋頭事件？ 左翼聯盟「拉布條」諷綠營2019-12-16 23:05
權力使人腐化 柯文哲呼籲陳菊出面說明2019-12-16 18:13
黨產條例有違憲疑義 北高行再聲請釋憲2019-12-16 15:46
被爆協助「卡神」拍反串影片 導演李惠仁告黃士修2019-12-16 15:44
立法院民主議政園區揭牌 蘇嘉全：肩負保存傳承2019-12-16 15:09
營業祕密法修法 增偵查內容保密令制度2019-12-16 13:58
左翼聯盟批民進黨壓制反對者2019-12-16 13:57
韓國瑜不該挺波特王？他指遭陸商解約是還蔡英文清白2019-12-16 13:56
郭台銘問是否選黨主席 王金平：不會參選2019-12-16 13:50
柯文哲丟出基隆併台北 林右昌：基隆跟新北很有默契2019-12-16 11:39
民進黨拆公投國民黨救公投 串聯地方包圍中央2019-12-16 11:38
本會期拚三讀 營業秘密法增「偵保令」科技業條款2019-12-16 11:16
藍委批陳宗彥違反行政中立 要求下台負責2019-12-16 11:11
蔡英文：未來8年台灣會成為亞洲旅遊重要目的地2019-12-16 11:09
政策放眼2030 林佳龍：各政府單位都應以觀光為目標2019-12-16 11:09
「新竹彌勒佛」競總成立 大學教授站台挺2019-12-15 13:40
假日彰化攻防戰 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰2019-12-15 10:07
綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂2019-12-13 20:14
陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票2019-12-13 17:36
不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎2019-12-13 15:20
高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？2019-12-13 13:13
何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了2019-12-13 12:44
國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動！2019-12-12 17:15
7大工商團體表態挺韓國瑜 17日成立全國工商界後援會2019-12-11 13:46
網傳要韓粉在選票寫名字 韓辦將赴市警局報案2019-12-10 11:59
民眾黨打「亡柯感」救支持度？ 柯文哲：選不好會變難2019-12-10 10:03
連老天都知道？羅智強：蔡英文抽3號、辯論靠3立2019-12-09 14:59
藍營揭楊蕙如閨密喬事團成員 指蘇嘉全是立院門神2019-12-09 11:11
孫大千質疑 綠網路團隊長期以民間公司承包政府標案2019-12-09 08:24
藍委疑把警帽子碰掉 吳敦義：小意外2019-12-08 12:35
民進黨譴責國民黨：如果是男警 你還敢推嗎？2019-12-07 14:17
熱門文章
高華柱：若恢復徵兵 役期回到兩年才有足夠戰力2019-12-16 18:52
馬英九親揭「芒果乾」痛腳…獨派主徵兵 因這原因秒縮回2019-12-17 08:00
館長答應韓國瑜發言人直播 時隔1年多可望再同框2019-12-16 21:44
票投小黨是浪費？羅智強點名投這個4人才是浪費2019-12-16 12:16
陳師孟約詢馬案法官 北院院長：問的太OVER要為司法辯護2019-12-16 16:17
國民黨估韓贏10萬票國會57席 沈富雄：膨風到不值一笑2019-12-16 11:58
陳師孟證實 有約詢判馬英九洩密案無罪法官計畫2019-12-16 15:48
漢翔全方位解密F-16構改線細節 明與洛馬簽署合作協議2019-12-16 13:05
管碧玲一句高雄人對不起台灣 謝龍介：幫1221大動員2019-12-17 09:04
王浩宇指秦金生曾上大陸閱兵台 宋楚瑜轟：有人性嗎？2019-12-16 16:46
爭議約詢不只一樁…諷扁劇首案 陳師孟被拔調查權2019-12-17 00:18
答應韓辦發言人直播 館長：拭目以待2019-12-16 20:53
波特王撩蔡英文遭陸方解約 宋楚瑜：不叫總統要叫她什麼？2019-12-16 21:44
三成人民不認為蔡英文執政讓台灣變好 韓國瑜有話要說2019-12-16 16:06
影／諷蔡英文再連任 柯文哲：小英凍蒜，台灣會「凝」2019-12-16 17:46
高雄道歉影片遭扭曲 林飛帆：考慮進一步的法律行動2019-12-16 14:40
新聞眼／太上司法院？監察權無限擴張 干涉審判獨立2019-12-17 00:02
「特勤吳彥祖」上馬又下馬 因為韓粉這句話嚇到了2019-12-16 23:46
波特王拍片遭中國打壓 聚暘執行長：就是挺民主2019-12-16 13:36
游盈隆：「高雄人對不起台灣」 核心思維醜陋推卸責任2019-12-16 12:16
宮廟主委下午祝韓國瑜凍蒜 晚上透過蔡辦發聲明否認2019-12-16 19:36
波特王任高雄市觀光代言人 綠曾批不適任2019-12-17 00:37
都遭陸解約！波特王聲量高於館長 網曝「關鍵時間點」2019-12-16 20:24
林郁方：蔡政府宣稱重視國防 其實軍事投資比馬還少2019-12-16 23:30
林佳龍不認愛情摩天輪被卡 韓國瑜：他完全狀況外2019-12-16 16:07
陳師孟約談馬案法官 馬英九批評：極為不妥2019-12-16 17:22
韓國瑜譴責施壓波特王中國廠商 綠營齊轟講「外行話」2019-12-16 14:23
監察權干預司法權？ 陳師孟約詢判馬無罪法官2019-12-17 00:14
韓國瑜嗆愛情摩天輪被卡 蘇貞昌：勿提空洞沒內容政策2019-12-16 21:05
波特王恐退出中國 聚暘：挺誰非焦點 就是挺民主2019-12-16 15:06
「撩總統」被中方解約 波特王凸顯藝人困境2019-12-16 19:17
台灣對不起民進黨？蔡正元諷：口譯哥月薪28萬不夠用2019-12-16 15:26
否認接韓競總主委為黨魁 朱立倫：考量敗選模式不可取2019-12-16 11:57
被爆協助「卡神」拍反串影片 導演李惠仁告黃士修2019-12-16 15:44
曾痛斥判馬英九無罪法官唐玥 陳師孟揚言將彈劾她2019-12-16 20:16
不滿陳明文300萬案未偵結 他拿封條「查封」地檢署2019-12-16 12:48
最新民調 蔡賴領先韓張38.4% 蔡賴看好度破7成2019-12-17 11:06
影／好嗆！王淺秋轟蔡英文開芭樂票 護韓國瑜「紅蘋果變黑蘋果」2019-12-16 15:25
挺韓罷韓周六對決！造勢想贏 得先搞定一件事2019-12-17 08:00
韓國瑜挺波特王譴責陸商 林濁水：太孬了吧2019-12-17 08:54
留言