許淑華短褲熱舞超辣 卓榮泰：我看到她的熱情

2020立委選戰白熱化，民進黨台北市第七選區立委候選人許淑華今一早和民進黨主席卓榮泰合體，一塊到福德市場掃街拜票，不少民眾看到許淑華本人都顯得相當開心，還有民眾半開玩笑和卓榮泰說「早就該讓許淑華出來選，拖太久」；另外也有民眾高喊「凍蒜」，強調這次選情「穩妥當」。

卓榮泰表示，許淑華這段時間的努力大家看得見，也讓民眾期待有新人可以替地方服務，這是非常好的選舉現象，也希望在往後20幾天當中，卯足全力為台北市各選區加溫加熱。

實際上，為了拚勝選，許淑華近來可說是卯足全力，日前舉辦搖滾音樂會，甚至當場「撩落去」，穿著短褲跟著辣妹一塊在台上熱舞。

對此，許淑華笑說，其實自己很害羞，也做了很多心理建設，這次是為了和年輕人一起表演，才搭配他們的演出，還是差強人意，他們穿得真的超火辣，自己也做了很多心理建設。

許淑華隨後還害羞的問卓榮泰「主席我這樣子可以嗎」；卓榮泰則是在一旁笑說，自己是看到淑華的熱情。

許淑華表示，女生就是要勇敢表現自己，不管哪個年齡層都一樣，也相信自己的感染力可以感動所以年輕人，讓年輕人知道民進黨是如何為年輕人在努力跟打拚。