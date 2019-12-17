柯文哲進軍2024？ 蔡壁如：2022卸任後，他會往前走

2020選戰激烈，為了搶攻政黨票，民眾黨近來宣傳攻勢頻頻，主席柯文哲更以「進軍2024」向柯粉喊話，打出告急牌。對此，民眾黨不分區提名人蔡壁如今上午受訪時表示，也不能說打告急牌，只是有時候就是會有熱心人士詢問，當下就脫口而出，對柯而言，如果沒有什麼意外，2022市長卸任後，「我想他還是會往前走」，身為幕僚就是多幫助他。

至於評估民眾黨這次可以拿下幾席？蔡壁如說，問這個問題自己也不知道怎麼回答，民眾黨就是年輕人，我們會用我們的年輕和活力來爭取選民認同，也歡迎大家來參加19日開始的「台灣大眾走」，全台走透透。

不過對於許多「郭粉」有可能票投親民黨，蔡壁如表示，今年小黨特別說，大家共同努力把餅做大，這是比較實際的事情，所以重點應該是小黨要讓人民認同，可以用一些行動爭取大家對民眾黨的認識，這是比較重要的，而不是要去分說小黨怎麼競爭、怎麼分食。

由於選情激烈，外傳柯文哲有可能在選前最後兩周請假，蔡壁如說，其實柯市長一直都不願意請假，覺得每天還是要認真市政，每天七點半開晨會被他認為是一個對台北市民負責任的態度，所以我們就是盡量把行程排出來再跟他討論。