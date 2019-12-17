孫大千批陳菊12年給高雄留8爛攤子 才「足失禮」

韓國瑜競選總部副執行長孫大千批評總統發秘書長陳菊在12年高雄市長任內，給高雄留下8個爛攤子。

孫大千在臉書貼文，去年高雄市長民進黨接班失敗真正的原因，不就是因為陳菊團隊做得太爛了嗎？

陳菊真正應該向高雄鄉親「足失禮」的原因，是因為做了高雄12年的市長，卻只留給了高雄鄉親8個爛攤子。