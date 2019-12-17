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金正恩的聖誕禮物：擁抱川普或「核爆」川普？

孫大千批陳菊12年給高雄留8爛攤子 才「足失禮」

2019-12-17 08:53聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

韓國瑜競選總部副執行長孫大千批評總統發秘書長陳菊在12年高雄市長任內，給高雄留下8個爛攤子。

孫大千在臉書貼文，去年高雄市長民進黨接班失敗真正的原因，不就是因為陳菊團隊做得太爛了嗎？

陳菊真正應該向高雄鄉親「足失禮」的原因，是因為做了高雄12年的市長，卻只留給了高雄鄉親8個爛攤子。

孫大千指出，八個爛攤子分別是三千多億元的債務、道路上幾千個天坑、2015年登革熱疫情將近兩萬例、不知有多少條嚴重堵塞的排水箱涵、正在被質疑的氣爆善款帳目、正在被調查偵辦的慶富案貸款問題、「貨出不去，人也進不來」的困境以及北漂青年。

韓國瑜競選總部副執行長孫大千批總統府秘書長陳菊12年給高雄留8爛攤子，才是對高雄...
韓國瑜競選總部副執行長孫大千批總統府秘書長陳菊12年給高雄留8爛攤子，才是對高雄「足失禮」的真正原因。圖片翻攝孫大千臉書。
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陳菊孫大千高雄市

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