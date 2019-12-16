公銀募款助選？財長沒聽說

八大公股銀行董事長備詢時一致舉手表示「沒有不樂之捐」。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

立委賴士葆昨天在立法院財委會爆料，稱有明確訊息指出，八大公股銀行接到上級指示，要對特定企業放款調降利率，企業會將省下來的金額轉做政治獻金，捐給綠營政治人物。立委費鴻泰也說，聽說是行政院高層指示公股要募款給指定對象，每人二千至二千五百萬元，捐政治獻金就以利率調降回饋，呼籲八大公股銀行董事長千萬不要做有損金融專業的事。

財政部長蘇建榮回應表示，不僅沒有收到指示，也沒聽說；八大公股銀行董事長也否認有接到相關指示，也沒有這樣要求客戶。財委會昨通過臨時提案，嚴禁財金部會利用各種方式介入二○二○總統與立委選舉活動。

公股銀行董事長則直說「不可能啦」，授信是很公開的程序，經過會議決議，用降利率來換政治獻金，客戶可能會講出去，而且後患無窮、風險很高，強調沒有被高層要求募款。

賴士葆昨天質詢時請台銀董事長呂桔誠與兆豐銀行董事長張兆順，要求說明銀行對客戶的利率調整機制，呂桔誠表示，整體市場有利率水準，而個別客戶放款利率則會個案檢討。張兆順則說，客戶的利率都是到期續約，可能會因為同業競爭有所調整。

賴士葆則說，有銀行客戶跟他告狀，只要給某特定綠營政治人物政治獻金，貸款利率就會降低，等同拿公家的錢去輔選。

行政院發言人Kolas Yotaka說，賴士葆所稱爆料是不實指控，呼籲國民黨委員切勿在沒有事實根據的前提下含沙射影指控。