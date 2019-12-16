高銀一天完成流程…藍要求立院重啟慶富案調查

慶富集團承造國防部獵雷艦，向銀行超貸，高雄銀行也受到損害。國民黨昨天在記者會質疑高雄銀行不符正常程序，四天內核撥十七億元履約保證函，才衍生後來的二百零五億元聯貸損失，這其中，慶富案土地和資金的取得是否有人護航，國民黨要求立法院重啟調查。

高雄市議員陳美雅指出，慶富在二○一四年十一月三日提出十七億元履約保證申請，高雄銀行四天內火速批准，慶富資本額僅五億三千萬元，貸款十七億元，高銀卻在十一月四日一天之內完成分行到總行所有流程；平常周一舉行的高銀投審會，唯獨當周挪到周三，順利銜接周四的常董會；調閱相關會議錄音，也沒有聽到主席講通過，錢就核撥。

國民黨高雄市議員陳美雅（左起）、陳麗娜質疑慶富案土地和資金取得。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

她質疑，沒有人幫忙配合，怎麼有辦法讓銀行變更投審會時間？慶富沒有自有資金，且在向高雄銀行貸款前，已有高額借貸，高雄銀行難道不會懷疑慶富資金有問題？高雄銀行有必要出面說明。市議會調查專案小組已將資料移交給高雄市政府，希望追償民、刑事責任。

高雄市議員陳麗娜也說，慶富在二○一四年十月廿一日得標，得標前一年對資金和土地部分已琢磨許久。對於慶富取得興達港土地，該地屬漁業署所有，土地取得不易，中央政府是否幫忙許多？而慶富原先遞交建造的開發規畫案為建造軍艦，不符漁港整體開發規畫而被退回，最後慶富卻還是拿到土地。

陳美雅抨擊，對遠航不正常借貸的合庫前董事長廖燦昌因慶富案下台，竟又在行政院長蘇貞昌指示下，回鍋擔任第一銀行董事長，只要是民進黨的人，掏空全民的錢也可以繼續升官？高銀時任獨立董事暨常任董事林文淵有善盡把關責任？此案太多人上下其手，絕非慶富父子可以隻手遮天。