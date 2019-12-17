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3基金會附隨組織案 法官聲請釋憲 黨產會擬不提抗告

2019-12-17 00:28聯合報 記者鄭媁、賴佩璇／台北報導

民族、民權及國家發展等三個基金會被認定為國民黨附隨組織，台北高等行政法院認為黨產...
民族、民權及國家發展等三個基金會被認定為國民黨附隨組織，台北高等行政法院認為黨產條例部分條文恐違憲。 圖／聯合報系資料照片
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財團法人民族、民權及國家發展等三基金會，去年被黨產會認定為國民黨附隨組織，禁止處分九千萬財產，基金會不服而提告，台北高等行政法院認為黨產條例部分條文恐違憲，上月廿九日裁定停止審理並向大法官聲請釋憲。這是法院第三度認為黨產條例恐違憲而聲請釋憲。

國民黨指出，因黨產條例涉及違憲而遭行政法院拒絕作為審判依據並非首例，另外還有中投、欣裕台及婦聯會被認定為國民黨附隨組織兩案。

這也是繼中投、欣裕台及婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織後，第三組承審法官裁定，在大法官釋憲前，停止相關訴訟，創下中華民國法治史上紀錄。

黨產會昨天回應，對於北高行法官因循他案前例，聲請釋憲並停止訴訟，黨產會深表遺憾，擬不提抗告。

欣裕台公司在二○一五年各捐助三千萬元，成立民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等三基金會。民族等三個基金會僅能動支國民黨透過欣裕台捐贈各三千萬元設立基金所生的孳息，且國民黨黨職人員以無償或極低對價提供基金會勞務。

三基金會都設址於國民黨中央黨部，無償使用其辦公處所，證明三基金會在財務及人事方面是受國民黨實質控制，因此依黨產條例認定為國民黨附隨組織。

三基金會不服黨產會的認定而提訴訟，行政法院去年開庭時，法官詢問基金會律師是否希望聲請釋憲？律師回答是。合議庭審理認為本案適用的黨產條例有違憲，且顯然影響裁判結果，因此於上月廿九日裁定停止訴訟並聲請釋憲。抗告期間屆滿日為本月十九日，目前雙方均未提抗告。

國民黨表示，綜觀承審法官所提的釋憲聲請書內容，皆認為「黨產條例」違反權力分立原則、正當法律程序原則、平等原則、法律不溯及既往原則及法律明確性原則，也就是違反憲法第一條、第二條、第七條、第廿三條及增修條文第五條第五項，由此可知，黨產條例確實存在違法違憲之虞，不應用來作為判決的依據。

國民黨表示，行憲紀念日前夕，黨產條例讓多組法官本於專業提出釋憲主張，已創歷史紀錄，更可證明蔡政府挾一黨在國會過半優勢，如何胡作非為、違法違憲，清算其他政黨，台灣人民豈能容許這種政黨繼續執政？

黨產會國民黨釋憲婦聯會

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