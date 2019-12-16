曾痛斥判馬英九無罪法官唐玥 陳師孟揚言將彈劾她

監委陳師孟。 聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 負責馬英九洩密案一審的台北地方法院法官唐玥，將馬判決無罪。監察委員陳師孟今天證實，將對本案提出調查，也將對唐玥進行約詢。事實上，陳師孟去年4月就在個人部落格「尖尾週記」當中，批評唐玥判馬無罪的法律見解，根本就是枉法。他當時並表示，自己手握彈劾權，在馬英九有罪定讞之後，「尖尾（陳師孟文中自稱）將會找上妳」。

唐玥於前年8月25日，一審判決馬英九無罪。陳師孟於去年4月7日在部落格「尖尾週記」發表文章「這不是枉法裁判，什麼才是？」文章引用高檢署邀請台大教授劉靜怡、林明昕所撰的法律意見書，駁斥「那位台大法律系畢業的年輕女法官唐玥」的見解。陳師孟讚揚高檢署此舉，「不再閉門造車、鄭重其事地找公法學者拔刀相助，是一大進步，也將是馬英九受到報應的開始。」

陳師孟在文中痛斥，唐玥不顧事實與法條間的矛盾，大剌剌把「院際調解權」作為馬無罪的基本理由，「如果不是護主心切，難道是看不懂『各院院長』四個字？」「妳具體引用的憲法條文，白紙黑字界定了『院際調解』的對象範圍，妳卻視若無睹、含糊矇混，一意想套用在一個明知無法自圓的案情上，這已不是法條詮釋或心証形成的問題，而是道地的『枉法裁判』了。」

陳師孟當時並預告，「尖尾的彈劾權就是為了對付枉法裁判的法官，知道嗎？我想等馬英九有罪確定之後，尖尾就會找上妳的。」