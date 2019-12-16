權力使人腐化 柯文哲呼籲陳菊出面說明

柯文哲說：「權力使人腐化，絕對權力絕對腐化！」（photo by 簡碧卿） 分享 facebook 「權力使人腐化，絕對權力絕對腐化！」柯文哲16日出席《台北生技園區》正式開工記者會時，再次提醒高雄前市長陳菊，趕快出面說明她在市長任內留下鉅額負債的原因。

權力使人腐化

柯文哲說，2008年到2016年國民黨行政、立法全面執政、2016年到2020年，民進黨也是行政立法，全面執政，這兩次的全面執政的過程當中，看到的權力使人腐化，絕對權力絕對腐化。

柯文哲直言，過去一年的民進黨除了網軍有進步以外，他們在執政有什麼改變嗎？他呼籲前高雄市長陳菊出來說清楚、講明白到底高雄的債務是多少？這些債務是怎麼累積的，高雄市政府到底要付多少利息？以及這些債務在當時，不管他的自償性或還債，是怎麼計劃的？

請陳菊出來說明

柯文哲指出，這些債務對目前高雄的行政、施政會造成什麼影響？統計數字上看起來，目前台灣所有縣市裡面，平均負債最高的就是高雄市。他強調，陳菊自己應該出來說清楚、講明白。

他指出，民進黨認為本屆總統大選對自己比較有利且勝券在握，因此將目標放在立法院席次爭奪戰。但柯文哲認為，民進黨應該思考的是，如何在國會單獨過半，但他也要提醒台灣人2018年4月24日投票的時候，當時的最大黨曾經是「討厭民進黨」。

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