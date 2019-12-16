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陳師孟約談馬案法官 馬英九批評：極為不妥

2019-12-16 17:22聯合報 記者程嘉文／即時報導

前總統馬英九。記者胡經周／攝影
前總統馬英九。記者胡經周／攝影
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前總統馬英九今天出席新書《哪來的芒果乾？》發表會，會後被記者問及，監委陳師孟將要約詢先前在洩密案判決馬英九無罪的台北地方法院法官唐玥，對此有何看法？馬英九立刻回答「極為不妥！」他隨即強調，這種行為已經踰越監委的權限，相信法界人士都會反對這件事。

同樣出席記者會的以核養綠公投發起人黃士修則說，明年1/11的投票不僅是選總統與監委，同時也是選全體監委總共廿九人、考試院全體考試委員總共廿一人、還有目前唯獨不是蔡政府提明的四位大法官。如果如果再讓民進黨完全執政，所有這些人事權都由蔡英文囊括，她將成為台灣民主史上，集五權於一身的超級總統。

馬英九陳師孟民進黨

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