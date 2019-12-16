陳師孟約詢馬案法官 北院院長：問的太OVER要為司法辯護

監察委員陳師孟。本報資料照片 分享 facebook 台北地院法官唐玥審理前總統馬英九洩密案，依「院際協調權」等作為判馬英九無罪的理由之一，監察委員陳師孟認為審判過程有調查必要，決定下月約詢唐玥。台北地院院長黃國忠今天說，他鼓勵唐玥面對約詢，但監委提問如果太OVER，要唐玥為司法機關辯護。

黃國忠說，今天上午唐玥已向他面報下月將就審判「馬案」接受陳師孟約談，他也和司法院秘書長林輝煌通過電話，不過，唐玥還沒收到正式約談通知書；黃國忠說，基於為機關辯護的立場，「我鼓勵她去面對」，如果監察委員問題過於OVER、或悖離事實，要求唐玥向監察委員適度辯護、說明。

黃國忠說，憲法規定監察委員可「事後」調查公務員有無違法或失職，這是法律賦予的權力，但法官依法行使審判職權，也是憲法所保障，「兩種權力本來應該相互制衡才是」，不過，既然唐玥已表示願意接受約詢，基於對監察委員的尊重，他同意並尊重唐玥的決定。

前總統馬英九2013年9月因「九月政爭」與前檢察總長黃世銘被訴洩密等罪，一審台北地院判決馬英九無罪，二審台灣高等法院改判馬英九有罪，馬被判處有期徒刑4月，馬不服提上訴，高院更一審後來判決馬英九無罪確定。

馬英九洩密案一審由唐玥獨任審理；二審判馬英九有罪的合議庭是法官江振義、潘翠雪、許文章；更一審判決馬英九無罪確定的合議庭是法官張惠立、游士珺、柯姿佐。

唐玥是司法官學院53期結業，台大法律系畢業，原審判事務分配在台北地院刑事庭，目前已轉任民事庭審理民事案件。