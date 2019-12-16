余湘雲林參訪 于美人：全台灣人最放心宋楚瑜當總統

親民黨總統候選人余湘、競選辦公室發言人于美人到雲林同仁仁愛之家附設老學堂日間照顧中心參觀，了解老人自立支援照顧，余湘認為照顧長輩的思想跟觀念要從根本改變，于美人說老學堂鬆綁的概念跟親民黨的理念很合，不只身體，思想也要鬆綁，不被藍綠局限，根據民調顯示，不放心宋楚瑜當總統的只有1.4%，所以宋楚瑜是讓全台灣人最放心當總統的人。

雲林是全國第二老縣市，為更了解老人照顧需求，余湘、于美人今天下午與黨籍不分區立委候選人張碩文、蔡沁瑜、滕西華等人到雲林參訪自立支援照顧，于美人現場體驗老人家被綑綁在輪椅上的感覺，不過數分鐘，她已覺得全身不適難耐，更能體會同仁仁愛之家董事長林金立推動鬆綁照顧的理念。

余湘說，親民黨認為思想要鬆綁，但被照顧的老人家更需要被鬆綁，照顧長輩的思想跟觀念要從根本改變，不要只把老人家送到安養院去，讓他被綑綁，光是一根頭髮在臉上都無法去撥開；很多長輩不願到日照中心或安養機構，張碩文說，應該要讓長輩知道可以接受不用綑綁的照顧。

于美人說，綑綁是很可怕的事情，她體驗綑綁10分鐘，束縛拿掉之後，還不知道已經被鬆綁了，就像選民一直投藍、投綠，沒有投給藍綠就覺得很恐怖，有人說小黨沒有票，但20年來都是藍綠大黨，有比較好嗎？