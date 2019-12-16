親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
反滲透法將闖關
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

評／美軍聯絡官進駐聯兵營 能給國軍什麼幫助？

年關將近驚傳裁員 宏達電認了：為保這2項事業

余湘雲林參訪 于美人：全台灣人最放心宋楚瑜當總統

2019-12-16 16:06聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

親民黨總統候選人余湘、競選辦公室發言人于美人到雲林同仁仁愛之家附設老學堂日間照顧中心參觀，了解老人自立支援照顧，余湘認為照顧長輩的思想跟觀念要從根本改變，于美人說老學堂鬆綁的概念跟親民黨的理念很合，不只身體，思想也要鬆綁，不被藍綠局限，根據民調顯示，不放心宋楚瑜當總統的只有1.4%，所以宋楚瑜是讓全台灣人最放心當總統的人。

雲林是全國第二老縣市，為更了解老人照顧需求，余湘、于美人今天下午與黨籍不分區立委候選人張碩文、蔡沁瑜、滕西華等人到雲林參訪自立支援照顧，于美人現場體驗老人家被綑綁在輪椅上的感覺，不過數分鐘，她已覺得全身不適難耐，更能體會同仁仁愛之家董事長林金立推動鬆綁照顧的理念。

余湘說，親民黨認為思想要鬆綁，但被照顧的老人家更需要被鬆綁，照顧長輩的思想跟觀念要從根本改變，不要只把老人家送到安養院去，讓他被綑綁，光是一根頭髮在臉上都無法去撥開；很多長輩不願到日照中心或安養機構，張碩文說，應該要讓長輩知道可以接受不用綑綁的照顧。

于美人說，綑綁是很可怕的事情，她體驗綑綁10分鐘，束縛拿掉之後，還不知道已經被鬆綁了，就像選民一直投藍、投綠，沒有投給藍綠就覺得很恐怖，有人說小黨沒有票，但20年來都是藍綠大黨，有比較好嗎？

于美人說，根據民調，不放心宋楚瑜當總統的只有1.4%，不放心韓國瑜的是39%，不放心蔡英文的是20幾，所以宋楚瑜是讓全台灣人最放心當總統的人。

親民黨總統候選人余湘（左一）、競選辦公室發言人于美人（左二）到雲林同仁仁愛之家附...
親民黨總統候選人余湘（左一）、競選辦公室發言人于美人（左二）到雲林同仁仁愛之家附設老學堂日間照顧中心參觀，了解老人自立支援照顧。記者陳雅玲／攝影
分享
親民黨總統候選人余湘（左）、競選辦公室發言人于美人（右）到雲林同仁仁愛之家附設老...
親民黨總統候選人余湘（左）、競選辦公室發言人于美人（右）到雲林同仁仁愛之家附設老學堂日間照顧中心參觀，了解老人自立支援照顧。記者陳雅玲／攝影
分享

余湘宋楚瑜

延伸閱讀

宜蘭立委選舉／呂國華大陣仗設競總 黃定和獲宋...

輔選黃定和被疑挖柯文哲牆腳 宋楚瑜：人才大家...

白橘關係卡卡？ 宋楚瑜宜蘭訪黃定和否認挖民眾...

宋楚瑜解決五缺有譜 勞基法分眾處理

相關新聞

陳施孟證實 有約詢判馬英九洩密案無罪法官計畫

2019-12-16 15:48

被爆協助「卡神」拍反串影片 導演李惠仁告黃士修

2019-12-16 15:44

林佳龍不認愛情摩天輪被卡 韓國瑜：他完全狀況外

2019-12-16 16:07

三成人民不認為蔡執政讓台灣變好 韓國瑜有話要說

2019-12-16 16:06

黨產條例有違憲疑義 北高行再聲請釋憲

2019-12-16 15:46

立法院民主議政園區揭牌 蘇嘉全：肩負保存傳承

2019-12-16 15:09

營業祕密法修法 增偵查內容保密令制度

2019-12-16 13:58

左翼聯盟批民進黨壓制反對者

2019-12-16 13:57

蔡英文：大陸對台灣滲透 越來越嚴重

2019-12-16 13:57

韓國瑜不該挺波特王？他指遭陸商解約是還蔡英文清白

2019-12-16 13:56

郭台銘問是否選黨主席 王金平：不會參選

2019-12-16 13:50

柯文哲丟出基隆併台北 林右昌：基隆跟新北很有默契

2019-12-16 11:39

民進黨拆公投國民黨救公投 串聯地方包圍中央

2019-12-16 11:38

本會期拚三讀 營業秘密法增「偵保令」科技業條款

2019-12-16 11:16

藍委批陳宗彥違反行政中立 要求下台負責

2019-12-16 11:11

蔡英文：未來8年台灣會成為亞洲旅遊重要目的地

2019-12-16 11:09

政策放眼2030 林佳龍：各政府單位都應以觀光為目標

2019-12-16 11:09

柯文哲轟陳菊、魏明谷政治撒幣「要當範例」

2019-12-16 00:10

呼籲新住民投蔡惹議 內政部政次致歉

2019-12-16 00:05

公投脫鉤大選 藍提地方修正案

2019-12-15 23:58

選前之夜搶凱道 綠先卡位 藍白哀號

2019-12-15 23:37

與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去

2019-12-15 22:47

柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不要到選舉就抹黑扭曲五星市長

2019-12-15 17:48

談國會改革…民進黨推委員會中心制 邱毅：反滲透法呢？

2019-12-15 16:28

影／為選情「蹭菊助韓」？ 柯文哲再轟中央說明高雄債務怎解

2019-12-15 15:49

跆拳國手離開體壇命運大不同 有人鬧醜聞、有人闖政壇

2019-12-15 13:41

「新竹彌勒佛」競總成立 大學教授站台挺

2019-12-15 13:40

陳菊回應欠債批造勢 柯：不要把問題逃過

2019-12-15 13:32

影／推警被罵翻 陳宜民爆蔡正元不准道歉 朱：道歉就好

2019-12-15 13:12

藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨

2019-12-15 13:07

選舉倒數請假輔選？ 柯文哲：等看到行程計畫再講

2019-12-15 13:04

連勝文批民進黨：有錢養網軍卻砍公務員退休金

2019-12-15 13:03

交通部卡愛情摩天輪？ 高巿變更港區開發負擔回饋反制

2019-12-15 12:27

用力輔選 朱立倫：陳明義當選就是侯友宜當選

2019-12-15 11:53

AIT新館迎接首個聖誕節 麋鹿裝飾增添氣氛

2019-12-15 10:39

假日彰化攻防戰 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰

2019-12-15 10:07

綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂

2019-12-13 20:14

陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票

2019-12-13 17:36

不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎

2019-12-13 15:20
看更多

熱門文章

F16機密任務曝光！軍購消失的戰機 竟隱身海外

2019-12-16 08:00

與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去

2019-12-15 22:47

波特王與蔡英文合體拍片遭解約 幕後金主竟是大陸第一網紅

2019-12-16 10:29

「下架吳斯懷」拉抬綠 宅神諷是來自地獄的不分區

2019-12-16 08:08

孫大千：這場選戰 蔡英文有10個不敢答的問題

2019-12-16 08:46

支持韓國瑜 林伯豐週二率400產業代表力挺

2019-12-15 20:04

拍片撩蔡英文遭陸商解約 韓國瑜站出來支持波特王

2019-12-16 10:13

影／繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山、觀音山蓋空中纜車

2019-12-15 18:42

蔡英文讚陳菊執政有目共睹 柯文哲酸：那高雄為何選輸

2019-12-16 11:13

南迴公路有瓶頸 台東3立委候選人齊聲促「升級」

2019-12-16 09:00

聯合報民調／綠執政台灣變好？低於3成

2019-12-16 00:28

柯文哲指韓選總統是因高雄舉債太多 韓國瑜：感謝讚聲

2019-12-15 16:27

國民黨估韓贏10萬票國會57席 沈富雄：膨風到不值一笑

2019-12-16 11:58

票投小黨是浪費？羅智強點名投這個4人才是浪費

2019-12-16 12:16

愈沒頭路愈支持蔡英文 蔡正元：年輕人怎麼啦？

2019-12-15 22:11

韓國瑜進行韓黑大作戰 一槍擊中1450、國家機器

2019-12-15 17:22

1221高雄大遊行 藍營估挺韓20萬人上街

2019-12-15 21:12

柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不要到選舉就抹黑扭曲五星市長

2019-12-15 17:48

韓國瑜批評中央卡高雄：你不給我錢至少給我祝福

2019-12-15 23:32

柯文哲丟出基隆併台北 林右昌：基隆跟新北很有默契

2019-12-16 11:39

韓國瑜聲援波特王 蔡酸：中國沒有政治歸政治、經濟歸經濟

2019-12-16 10:13

藍辦向綠道歉大賽 韓國瑜：用選票證明人民是政黨爸爸

2019-12-15 16:25

游盈隆：「高雄人對不起台灣」 核心思維醜陋推卸責任

2019-12-16 12:16

允傅崐萁報准參選立委？ 吳敦義：他不是國民黨員

2019-12-15 17:12

【重磅快評】放送大南方芭樂票 蔡總統赦免高雄人了

2019-12-16 11:23

韓國瑜用人唯才 透露當總統只要做好這三件事

2019-12-15 23:19

漢翔全方位解密F-16構改線細節 明與洛馬簽署合作協議

2019-12-16 13:05

周玉蔻批品牌行銷失敗 王淺秋：紅蘋果變黑蘋果

2019-12-16 10:28

反駁陳以信 賴清德：沒見過國台辦主任

2019-12-16 03:11

高雄人對不起台灣？蔡英文止血：我們讓支持者、高雄人失望

2019-12-16 10:36

波特王拍片遭中國打壓 聚暘執行長：就是挺民主

2019-12-16 13:36

韓國瑜：民進黨充滿對權力的傲慢 對不起整個中南部人

2019-12-15 23:12

觀察站／柯文哲打綠助韓？搶政治紅利

2019-12-16 00:27

聯合報民調／蔡韓選後會兌現政見？選民多不信

2019-12-16 00:02

否認接韓競總主委為黨魁 朱立倫：考量敗選模式不可取

2019-12-16 11:57

蔡英文說尊重女性 韓辦：真尊重就勿放任幕僚物化女性

2019-12-15 18:22

張善政爆觀光協會拿很多中央補助 葉菊蘭：沒Google？

2019-12-16 10:44

賴大義滅親論 柯文哲：莫忘2018最大黨「討厭民進黨」

2019-12-15 17:36

台中財務六都最差？前後市長互打

2019-12-16 00:37

「讓高雄人找不到市長」陳菊說失禮 韓辦酸留債該道歉

2019-12-16 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top