張善政指控觀光協會 鄭寶清：張善政國瑜化了？

相關新聞
台灣對不起民進黨？蔡正元諷：口譯哥月薪28萬不夠用2019-12-16 15:26
影／好嗆！王淺秋轟蔡英文開芭樂票 護韓國瑜「紅蘋果變黑蘋果」2019-12-16 15:25
波特王恐退出中國 聚暘：挺誰非焦點 就是挺民主2019-12-16 15:06
林佳龍不認愛情摩天輪被卡 韓國瑜：他完全狀況外2019-12-16 16:07
三成人民不認為蔡英文執政讓台灣變好 韓國瑜有話要說2019-12-16 16:06
影／余湘雲林參訪 于美人：全台灣人最放心宋楚瑜當總統2019-12-16 16:06
影／韓國瑜回防高雄 擔心台灣明年成國際經濟孤兒2019-12-16 15:46
觀光政策大宣示 蔡英文：可有兆元產值2019-12-16 15:03
高雄道歉影片遭扭曲 林飛帆：考慮進一步的法律行動2019-12-16 14:40
韓國瑜譴責施壓波特王中國廠商 綠營齊轟講「外行話」2019-12-16 14:23
政見發表會／蔡英文打政績牌 黨政人士：執政每一天都在做準備2019-12-16 14:19
政見發表會／韓國瑜攻守兼具 組菁英團將針砭蔡英文施政2019-12-16 14:17
駁卡愛情摩天輪 林佳龍批韓國瑜：不該跳票就推卸2019-12-16 14:14
韓競辦告網友假新聞 籲臉書規範須更謹慎2019-12-16 14:07
總統大選辯論 媒體兩方案共識將邀各陣營協商2019-12-16 14:06
韓國瑜不該挺波特王？他指遭陸商解約是還蔡英文清白2019-12-16 13:56
波特王拍片遭中國打壓 聚暘執行長：就是挺民主2019-12-16 13:36
蔡陣營搶新住民選票 廣告納緬甸語、湖南話等6語言2019-12-16 13:15
影／蔡英文、林佳龍 聯手砲轟韓國瑜2019-12-16 12:31
韓辦列十大跳票政見 批蔡政府用芭樂票騙票2019-12-16 12:29
影／走訪高雄聽心聲！農漁民：像沒媽的孩子 對韓有期待2019-12-16 12:16
游盈隆：「高雄人對不起台灣」 核心思維醜陋推卸責任2019-12-16 12:16
國民黨估韓贏10萬票國會57席 沈富雄：膨風到不值一笑2019-12-16 11:58
否認接韓競總主委為黨魁 朱立倫：考量敗選模式不可取2019-12-16 11:57
綠執政台灣會變好？柯文哲：小英凍蒜、台灣誒凝2019-12-16 11:37
波特王拍片撩蔡英文被封殺 柯文哲：中國大陸應反省2019-12-16 11:36
【重磅快評】放送大南方芭樂票 蔡總統赦免高雄人了2019-12-16 11:23
蔡英文讚陳菊執政有目共睹 柯文哲酸：那高雄為何選輸2019-12-16 11:13
影／朱立倫領軍 國民黨「跨域領航戰隊」亮相2019-12-16 10:48
駁葉菊蘭拿很多政府補助？蔡英文酸張善政「脫節」2019-12-16 10:45
張善政爆觀光協會拿很多中央補助 葉菊蘭：沒Google？2019-12-16 10:44
高雄人對不起台灣？蔡英文止血：我們讓支持者、高雄人失望2019-12-16 10:36
韓國瑜嗆中央卡摩天輪 林佳龍：別政見跳票就推給別人2019-12-16 10:33
波特王與蔡英文合體拍片遭解約 幕後金主竟是大陸第一網紅2019-12-16 10:29
周玉蔻批品牌行銷失敗 王淺秋：紅蘋果變黑蘋果2019-12-16 10:28
拍片撩蔡英文遭陸商解約 韓國瑜站出來支持波特王2019-12-16 10:13
韓國瑜聲援波特王 蔡酸：中國沒有政治歸政治、經濟歸經濟2019-12-16 10:13
社群媒體選舉戰：從兩大戰場看20202019-12-16 09:48
孫大千：這場選戰 蔡英文有10個不敢答的問題2019-12-16 08:46
熱門文章
F16機密任務曝光！軍購消失的戰機 竟隱身海外2019-12-16 08:00
與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去2019-12-15 22:47
波特王與蔡英文合體拍片遭解約 幕後金主竟是大陸第一網紅2019-12-16 10:29
「下架吳斯懷」拉抬綠 宅神諷是來自地獄的不分區2019-12-16 08:08
孫大千：這場選戰 蔡英文有10個不敢答的問題2019-12-16 08:46
支持韓國瑜 林伯豐週二率400產業代表力挺2019-12-15 20:04
拍片撩蔡英文遭陸商解約 韓國瑜站出來支持波特王2019-12-16 10:13
影／繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山、觀音山蓋空中纜車2019-12-15 18:42
蔡英文讚陳菊執政有目共睹 柯文哲酸：那高雄為何選輸2019-12-16 11:13
南迴公路有瓶頸 台東3立委候選人齊聲促「升級」2019-12-16 09:00
聯合報民調／綠執政台灣變好？低於3成2019-12-16 00:28
柯文哲指韓選總統是因高雄舉債太多 韓國瑜：感謝讚聲2019-12-15 16:27
國民黨估韓贏10萬票國會57席 沈富雄：膨風到不值一笑2019-12-16 11:58
票投小黨是浪費？羅智強點名投這個4人才是浪費2019-12-16 12:16
愈沒頭路愈支持蔡英文 蔡正元：年輕人怎麼啦？2019-12-15 22:11
韓國瑜進行韓黑大作戰 一槍擊中1450、國家機器2019-12-15 17:22
1221高雄大遊行 藍營估挺韓20萬人上街2019-12-15 21:12
柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不要到選舉就抹黑扭曲五星市長2019-12-15 17:48
韓國瑜批評中央卡高雄：你不給我錢至少給我祝福2019-12-15 23:32
柯文哲丟出基隆併台北 林右昌：基隆跟新北很有默契2019-12-16 11:39
韓國瑜聲援波特王 蔡酸：中國沒有政治歸政治、經濟歸經濟2019-12-16 10:13
藍辦向綠道歉大賽 韓國瑜：用選票證明人民是政黨爸爸2019-12-15 16:25
游盈隆：「高雄人對不起台灣」 核心思維醜陋推卸責任2019-12-16 12:16
允傅崐萁報准參選立委？ 吳敦義：他不是國民黨員2019-12-15 17:12
【重磅快評】放送大南方芭樂票 蔡總統赦免高雄人了2019-12-16 11:23
韓國瑜用人唯才 透露當總統只要做好這三件事2019-12-15 23:19
漢翔全方位解密F-16構改線細節 明與洛馬簽署合作協議2019-12-16 13:05
周玉蔻批品牌行銷失敗 王淺秋：紅蘋果變黑蘋果2019-12-16 10:28
反駁陳以信 賴清德：沒見過國台辦主任2019-12-16 03:11
高雄人對不起台灣？蔡英文止血：我們讓支持者、高雄人失望2019-12-16 10:36
波特王拍片遭中國打壓 聚暘執行長：就是挺民主2019-12-16 13:36
韓國瑜：民進黨充滿對權力的傲慢 對不起整個中南部人2019-12-15 23:12
觀察站／柯文哲打綠助韓？搶政治紅利2019-12-16 00:27
聯合報民調／蔡韓選後會兌現政見？選民多不信2019-12-16 00:02
否認接韓競總主委為黨魁 朱立倫：考量敗選模式不可取2019-12-16 11:57
蔡英文說尊重女性 韓辦：真尊重就勿放任幕僚物化女性2019-12-15 18:22
張善政爆觀光協會拿很多中央補助 葉菊蘭：沒Google？2019-12-16 10:44
賴大義滅親論 柯文哲：莫忘2018最大黨「討厭民進黨」2019-12-15 17:36
台中財務六都最差？前後市長互打2019-12-16 00:37
「讓高雄人找不到市長」陳菊說失禮 韓辦酸留債該道歉2019-12-16 00:22
留言