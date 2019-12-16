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張善政指控觀光協會 鄭寶清：張善政國瑜化了？

2019-12-16 16:00聯合報 記者侯俐安／即時報導

民進黨立委鄭寶清。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委鄭寶清。圖／聯合報系資料照片
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對於張善政指控台灣觀光協會一事，立委鄭寶清今在臉書貼文，認為「實在是太過離譜」。他表示，台灣觀光協會已成立63年，甚至比交通部觀光局成立得都還早，而且交通部給台灣觀光協會任何補助，一律都經過嚴謹的行政程序，所有標案也絕對按照採購法規定，63年來都是這樣的合作模式，從不因為誰當總統、誰當會長而有所差別。

鄭寶清質疑，張善政當過行政院長，現在還是國民黨副總統候選人，卻完全搞不清楚台灣觀光的推廣與執行，竟然抹黑、造謠、顛倒是非，寶清也想請問張前行政院長，難道為了選舉，真如網民所說的「張善後國瑜化」了嗎？

2020選舉張善政韓國瑜鄭寶清

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