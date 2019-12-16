陳施孟證實 有約詢判馬英九洩密案無罪法官計畫

監察委員陳師孟。本報資料照片 分享 facebook 馬英九洩密案今年由高等法院更一審判決無罪定讞，但監委陳師孟認為，該案歷審次判決反覆，實已造成各界對承辦法官之法律見解多所質疑，在今年7月申請自動調查歷審是否有「法官辦案濫用自由心證情形」，他今也證實將約詢曾審理馬英九洩密案的台北地院法官，「我們有這個計畫，但日期還沒有確定。」

馬英九洩密案經台北地方法院一審宣判無罪後，歷經高等法院二審改判有罪、最高法院發回更審，及高等法院今年更一審判決無罪確定，陳師孟認為，歷審次判決反覆，實已造成各界對承辦法官之法律見解多所質疑。

也因此，陳師孟今年7月申請自動調查，他當時表示，此案事涉前總統的刑事責任，影響層面非同小可，而高等法院更一審判決結果，不但廣為社會所矚目，並引發各界諸多議論，究竟歷審法官有無涉及「法官辦案濫用自由心證情形」，致影響其判決結果，相關問題實有進一步查明釐清的必要。

今天則傳出唐玥已接獲監察院約詢通知，請她明年1月16日赴監院說明。對此，陳師孟受訪時證實，目前仍在調查法官是否濫用自由心證，確實預備約詢馬英九洩密案的審理法官唐玥，「我們有這個計畫，但日期還沒有確定」，且案件仍在持續約詢其他相關人員中，並未設定案件的收尾時間。