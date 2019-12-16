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黨產條例有違憲疑義 北高行再聲請釋憲

2019-12-16 15:46聯合報 記者鄭媁／即時報導

財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會，2016年6月29日遭黨產會認定為國民黨的附隨組織，三家基金會委請律師向台北高等行政法院提出行政訴訟後，今年11月29日經北高行承審法官認定，黨產條例有牴觸憲法之疑義，依司法院釋字第371號解釋意旨，向大法官聲請釋憲並裁定本案，在大法官作成解釋前，停止相關訴訟程序。

國民黨表示，因黨產條例涉及違憲而遭行政法院法官拒絕作為審判的依據，已非首例，早在2016年8月2日，已有最高行政法院法官就中央投資股份有限公司、欣裕台股份有限公司認定為國民黨附隨組織的行政訴訟，以黨產條例有違憲之疑義裁定停止訴訟程序，並向大法官聲請釋憲。

國民黨指出，就婦聯會被認定為國民黨附隨組織行政訴訟乙案，又經北高行承審法官於3月4日裁定停止訴訟程序，並向大法官聲請釋憲；截至目前為止，已有三個行政訴訟向大法官聲請釋憲，創下中華民國法治史上之紀錄。

國民黨表示，綜觀承審法官所提之釋憲聲請書內容，皆認為黨產條例違反權力分立原則、正當法律程序原則、平等原則、法律不溯及既往原則及法律明確性原則，即是違反憲法第1條、第2條、第7條、第23條及增修條文第5條第5項，由此可知，黨產條例確實存在違法違憲之虞，不應用來作為判決之依據。

國民黨表示，黨產會以涉及違法違憲之條例對國民黨或友好國民黨之法人組織、團體所做之處分，即不存在正當性、適法性，在此呼籲黨產會應主動停止後續之作為，靜待大法官之解釋，以避免後續之作為再次涉及違法違憲，國民黨也相信，司法是正義最後一道防線，大法官們將會做出正確的解釋，以捍衛憲法尊嚴及維護憲政之秩序，相信中華民國憲政史上也將寫下此一紀錄。

國民黨認為，在行憲紀念日前夕，對於黨產條例讓如此多組法官本於專業提出釋憲之主張，已創下歷史紀錄，也可證明蔡英文政府挾一黨在國會過半之優勢，如何胡作非為，違法違憲，清算其他政黨，台灣人民能容許此種政黨繼續執政嗎？

黨產會國民黨大法官

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