被爆協助「卡神」拍反串影片 導演李惠仁告黃士修

紀錄片導演李惠仁。聯合報系資料照片／記者鄭清元攝影 分享 facebook 網路影片「年輕人，你們還不出門投票嗎？」找來數位中年人反串長輩呼籲年輕人不要出門投票，引發爭議。國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團成員黃士修在臉書爆料，點名這支影片由紀錄片導演李惠仁協助「卡神」楊蕙如拍攝。對此，李惠仁發文澄清，強調自己不認識楊蕙如，也在上午前往刑事局報案。

黃士修表示，一位綠營（非英派）朋友向他爆料，「年輕人，你們還不出門投票嗎？」影片是李惠仁協力，這位朋友也負責找臨演，楊蕙如主導這影片在10月底拍，還有幾個粉專協同，影片團隊是堵藍主編、肯腦濕主編、不禮貌主編。原本是下周才要曝光，因為網軍事件導致提早發難。

黃士修說，原始爆料來源還提到其它敏感資訊，他要保護當事人，所以那些部分就先不公開。他一開始並沒有盡信，而是動手查證。還原時序脈絡，12月4日開始，陸續就有綠營側翼上傳FB粉專，明顯是有組織計畫的串聯，第一波上傳的當然關係最密切。重點是，「ProjectTW2020團隊」非常強調「2020青年民主返鄉列車」，這些串聯的側翼粉專也非常強調「2020青年民主返鄉列車」。

黃士修說，他注意到台灣學生聯合會的陳估熊最近在力推「2020青年民主返鄉列車」，也正好在幫李惠仁導演徵臨演，並指定要大學生外表。推測是「年輕人，你們還不出門投票嗎？」的後續。至此高度符合接獲爆料的訊息，如果說都是湊巧也太剛好了，故我判定來源可靠，才上傳PornHub備份並公布爆料。

對此李惠仁批評黃士修刻意把他沒有做的事情刻意連結，他覺得這是試圖去妨礙名譽、妨害信用，非常惡質的。

黃士修則回應，「李惠仁當然會否認，宣稱最新拍攝的紀錄短片是某某某、徵年輕臨演是為了明年的新片某某某等等。畢竟這支『年輕人』影片當初就是決定採匿名創作和側翼擴散。反正大家都知道，蔡英文也否認跟楊蕙如這一支英派網軍系統的關係。動輒刑事訴訟來打壓言論自由，我是覺得浪費司法資源啦。但若李惠仁堅持的話，期待法院見。」