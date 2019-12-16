被綠營稱「閨密小妹」高市文化局機要接觀光局主秘挨批

台灣基進在臉書爆料，指李佳芬、高美蘭的「閨密小妹」-高雄市文化局機要秘書林宜靜，因爭取高雄流行音樂中心副執行長未果，上周已悄悄調升至觀光局主任秘書，該職位就是「首席閨密高美蘭辭職後的遺缺」。

日前遭綠營議員指為「閨密小妹」的林宜靜，原本由文化局推薦接任高雄流行音樂中心副執行長，但因為沒有音樂相關背景，在董事會中引發熱議，最後文化局撤案。林宜靜當時還出面澄清，強調「我根本不是閨密！」

台灣基進表示，市府近日對高階官員進行大幅度調動，多個局處的主任秘書也在這波調整中異動，這些資訊都可以在人事處網站上的「九職等以上人員異動」專區查到。「但不知為何，偏偏獨漏簡任第10職等的觀光局主任秘書？用查詢功能也查不到。」

高雄市觀光局長邱俊龍證實，上周已接到林宜靜調任觀光局主秘的人事案，該局上周五舉辦「哈瑪星：不廢搖滾」音樂嘉年華，她就以觀光局主秘身分出席，不過林是以機要人員接任主秘一職，依規定9職等以上機要人事可以不公布。文化局也表示，上周有收到林宜靜的免職令，但當時並不知道她是辭職或調任。