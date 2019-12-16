發抹黑文宣？彰化藍營報警 綠營：無不妥會再擴大發放
國民黨彰化縣黨部今天召開「執政沒半步、選舉專奧步」記者會，黨部主委張曼莉與立委候選人柯呈枋、謝衣鳳等人痛斥民進黨發放未署名不實文宣，企圖使人不當選，已報警處理；民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，由「台灣囝仔宣達團」發放的「投給國民黨 台灣變香港」等文宣並無不妥，會再擴大該文宣品發放，讓社會公評。
張曼莉說，12月14日一群年輕人在和美市場等地散發沒署名的黑函，由於有熱心民眾通報，他們立即報警，警方也帶回6名年輕人，這些文宣已違反選罷法，將與律師研究提告。
張曼莉說，這種抹黑的行為讓他們感到痛心，而且今天上午又看到民進黨網軍又在網路散佈攻擊，這樣的事不是單一事件，這些年輕人不懂法律，而誤觸法律，希望這些年輕人走正確的路，不要受民進黨利用。
柯呈枋說，這次選舉服務處屢屢接獲民眾反映，說接到自稱民調的電話，實際卻是在說他的壞話，連黑函傳單都發到菜市場去了，他希望能還給大家一個乾淨的選舉，拒絕抹黑這樣的選舉方式。
謝衣鳳說，民進黨每逢選舉，一定將國民黨候選人抹黑或是定位成中共同路人或賣台，事實證明一切都是騙選票的奧步。
第二選區立委候選人張瀚天的彰化市競選總部主委林士聖說，最近有許多民眾接到有電話、網路圖卡、語音都是有計畫性的，非常惡質，後面有什麼力量在支持，但選舉選到要摧毀一個悔過向善的人。
國民黨議會黨團書記長劉淑芳、副書記長曹嘉豪等人也痛批，執政黨自己養網軍，霸凌與抹黑，選舉有必要選到這麼惡劣嗎?以前高雄市副市長黃俊英的「走路工事件」、吳敦義「緋聞錄音帶」這些選舉奧步都導致選舉翻盤，讓陳菊及謝長廷奪下高雄市長，才會讓民進黨總是「食髓知味」。
邱建富回應表示，「台灣囝仔宣達團」利用休假日自發性的全國發放「投給國民黨 台灣變香港」等文宣，來到彰化縣和美鎮卻被檢舉阻止一事，民進黨彰化縣黨部接獲消息後，立即指派辦公室主任到和美分局瞭解實際情況，並表達關懷之意，根據檢視發送的文宣品所陳述內容皆為事實，並無不妥。
邱建富也說，國民黨不該浪費「治安資源」借故借端製造爭議，民進黨願全力協助這些站出來的青年朋友並與他們站在一起對抗共同不當干擾。
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