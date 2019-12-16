發抹黑文宣？彰化藍營報警 綠營：無不妥會再擴大發放

國民黨彰化縣黨部今天召開「執政沒半步、選舉專奧步」記者會，黨部主委張曼莉與立委候選人柯呈枋、謝衣鳳等人痛斥民進黨發放未署名不實文宣，企圖使人不當選，已報警處理；民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，由「台灣囝仔宣達團」發放的「投給國民黨 台灣變香港」等文宣並無不妥，會再擴大該文宣品發放，讓社會公評。

張曼莉說，12月14日一群年輕人在和美市場等地散發沒署名的黑函，由於有熱心民眾通報，他們立即報警，警方也帶回6名年輕人，這些文宣已違反選罷法，將與律師研究提告。

張曼莉說，這種抹黑的行為讓他們感到痛心，而且今天上午又看到民進黨網軍又在網路散佈攻擊，這樣的事不是單一事件，這些年輕人不懂法律，而誤觸法律，希望這些年輕人走正確的路，不要受民進黨利用。

柯呈枋說，這次選舉服務處屢屢接獲民眾反映，說接到自稱民調的電話，實際卻是在說他的壞話，連黑函傳單都發到菜市場去了，他希望能還給大家一個乾淨的選舉，拒絕抹黑這樣的選舉方式。

謝衣鳳說，民進黨每逢選舉，一定將國民黨候選人抹黑或是定位成中共同路人或賣台，事實證明一切都是騙選票的奧步。

第二選區立委候選人張瀚天的彰化市競選總部主委林士聖說，最近有許多民眾接到有電話、網路圖卡、語音都是有計畫性的，非常惡質，後面有什麼力量在支持，但選舉選到要摧毀一個悔過向善的人。

國民黨議會黨團書記長劉淑芳、副書記長曹嘉豪等人也痛批，執政黨自己養網軍，霸凌與抹黑，選舉有必要選到這麼惡劣嗎?以前高雄市副市長黃俊英的「走路工事件」、吳敦義「緋聞錄音帶」這些選舉奧步都導致選舉翻盤，讓陳菊及謝長廷奪下高雄市長，才會讓民進黨總是「食髓知味」。

邱建富回應表示，「台灣囝仔宣達團」利用休假日自發性的全國發放「投給國民黨 台灣變香港」等文宣，來到彰化縣和美鎮卻被檢舉阻止一事，民進黨彰化縣黨部接獲消息後，立即指派辦公室主任到和美分局瞭解實際情況，並表達關懷之意，根據檢視發送的文宣品所陳述內容皆為事實，並無不妥。