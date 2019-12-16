波特王事件 綠營齊轟韓國瑜講「外行話」

針對波特王事件，民進黨副秘書長林飛帆、發言人戴瑋姍、立委候選人蔡沐霖今共同舉行記者會，不過話題都圍繞在國民黨總統候選人韓國瑜雖然聲援波特王，卻只譴責施壓波特王的中國廠商，批韓國瑜內行人講外行話，因為政治歸政治、經濟歸經濟在中國這是不存在的東西。

林飛帆表示，中國打壓我國之外，在國際上案例也罄竹難書，包含先前NBA火箭隊總經理摩瑞聲援香港反送中運動遭要求懲處、香港電競選手以及主播都因為支持反送中遭取消資格跟轉播，德國球員聲援維吾爾族人被取消轉播等等，何韻詩等藝人也一樣被封殺，一些國際品牌因為產地標註或是網站上有台灣香港等顯示上的其他呈現，被要求道歉。

林飛帆還說，最有名的就是習近平與歐巴馬的合照，因為被比擬為小熊維尼與跳跳虎，導致最後小熊維尼也在中國被封殺，因此從波特王的事件可以知道，在中國沒有爭政治歸政治、經濟歸經濟，所有產業領域最終都要回到政治目標。

「政治歸政治、經濟歸經濟在中國這是不存在的東西」，林飛帆現在這時間點，波特王事件大家應該很有感觸，加上過去幾個月的打壓，中國可能會做出更多干預跟打壓，不希望波特王事件之外，未來還有更多介入選舉或是逼迫表態的事情發生，因為在台灣大家應該能表達自由、認同的權利，民進黨未來要爭取的也就是在各式各樣產業上能有獨立自主的空間，不被打壓的自由，相信這也是在2020年大選要決定的東西。

林飛帆說，問題根源不會是單一廠商，問題是中國政府大規模的政治審查，韓市長的說法大家會有評價，期待韓國瑜表態中國的打壓是否合理，否則就只是廉價不負責任的表態。

蔡沐霖說，中國對台灣是數十年如一日，沒啥變化，像是我國教育部門曾被要求一中承諾書，文化部門金馬獎遭杯葛，不久前觀光產業也出現假交流真觀光的亂象，他的競爭對手林德福也曾見了解放軍的黃姓將軍，卻至今不願意回應。

蔡沐霖表示，要說中共打壓情況說不完，不管是藝人張惠妹、張懸、周子瑜等等都遭受過打壓，種種例子告訴大家一件事情，中國完全沒有政治歸政治，韓國瑜說法是荒謬的論述，無論餐飲業、遊戲產業，像是85度c、吳寶春麵包等等都有中共打壓的痕跡。

「韓國瑜說法是外行人講內行話」，蔡木霖指出，這次事件也可以看出來台灣年輕人赴陸尋求中國夢恐怕是一場噩夢，因為民主歸民主，極權歸極權，但言論自由已經是台灣人的DNA，2020選票可以選擇大家要的生活方式，也可以築城護國保台的保護網，希望大家用選票做出決定。