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又一個總經理被職場霸凌？亞航前總座遭降職當警衛

韓國瑜不該挺波特王？他指遭陸商解約是還蔡英文清白

2019-12-16 13:56聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

波特王與蔡英文總統合作影片，遭到陸商解約。 圖／擷自波特王臉書
波特王與蔡英文總統合作影片，遭到陸商解約。 圖／擷自波特王臉書
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蔡英文總統日前與Youtuber波特王合作拍片，卻因中國的商業合作方不但要求不能出現「總統」兩字，讓波特王遭到陸商解約。國民黨總統候選人韓國瑜在臉書直播時抗議此事，呼籲陸商不要藉此來懲罰波特王，這是不對的。資深媒體人陳朝平則不這麼認為，他說，解了波特王的約，是還了蔡英文的清白。

陳朝平在臉書貼文指出，「撩妹始祖」波特王這回撩上了「台灣總統」蔡英文，遭大陸合作方「徐州自由自在網路科技公司」要求立馬刪除，波特王稱，「真的跪不下去」，徐州自由自在網科公司立馬與他解約。事後爆出，大陸公司幕後的金主竟然是大陸網紅「Papi醬」。

這事兒，又撩碎了台灣人的玻璃心，就連韓國瑜也出面支持波特王，說甚麼「政治歸政治、經濟歸經濟」!

說實話，韓國瑜不該挺波特王，如果，今天波特王撩的是「中華民國總統」蔡英文，韓國瑜應該大挺特挺，但波特王撩的是「台灣總統」，撩的是一個連中華民國國旗都不願拿，中華民國國歌都不願開口唱，連中華民國四個字都羞於出口的蔡英文，韓國瑜你挺個啥子勁?

陳朝平說，其實啊，蔡英文應該感謝「徐州自由自在網科公司」，想想看，蔡英文和一家幕後金主是大陸第一網紅的科技公司合作搞宣傳，瓜田李下，豈不是坐實了中共金援暗助蔡英文參選?豈不是證實了中央社報導習近平主導「介選台灣」的真實性？徐州的網科公司解了波特王的合約，也還了蔡英文的清白，蔡英文理應鳴炮致謝。

至於蔡競辦，居然不察中共滲透陰謀，不知主子被滲透，還讓主子跑到全國觀光政策會議大談中共滲透台灣，真該死。

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波特王蔡英文韓國瑜

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