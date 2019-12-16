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影／突破傳統選戰！她化身饒舌歌手唱給選民聽

2019-12-16 12:48聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

無黨籍嘉義市立委候選人戴寧與在地青年合作推出競選饒舌歌曲「選民」，戴寧也饒舌獻唱「我太難取代，我為民服務不是跟政客比賽，建立著希望和平與愛，不是隨便作秀在這幾個禮拜Alright...」，ＭＶ場景還拉到嘉義市議會，希望用創新風格突破傳統選戰。

「我要替年輕人發聲」戴寧說，她長期推動青年政策，幫年輕人尋找舞台，希望用這首歌，讓嘉義在地的年輕能量能被看見，這次也大量啟用8年級生加入競選團隊，直接透過各種活動讓他們發揮所長。

饒舌歌手OG Wang、 鍋爐爺爺、 丁睿Ray和 KAZi等人製作這首饒舌歌送給戴寧，歌詞還寫到「太多的人被太多歷史給綁架、太多的立場被太多顏色給框架」、「戴寧帶您待您Like homie免客氣」等歌詞，包括詞曲和編曲都是全新創作，也設計出一段歌詞，讓戴寧獻唱。

丁睿等人說，他們早已看不慣藍綠成天吵吵鬧鬧，平時都會寫出針對時事的歌曲，例如「她從不正眼看我」，他們長期觀察戴寧為嘉義發聲，與以往的政治人物不同，不是站在選票考量，而是堅持信念，因此才創作歌曲力挺。

戴寧說，這次MV場景選擇在嘉義市議會，是希望讓大家了解，民意代表就是要讓人民監督，她堅持無黨參選，就是希望沒有包袱，才能站在人民角度，ＭＶ中她也跟人民一起走出議會，也象徵未來將人民聲音帶進國會。

她說，嘉義市要創造環境，讓年輕人回流，因此他希望推動科技智慧園區，讓嘉義更商業化和科技化，也會透過稅務減免，吸引更多公司進駐。

歌曲連結：https://www.youtube.com/watch?v=CJQo5i753m8

嘉義市立委候選人戴寧與在地饒舌歌手合作，推出競選歌曲。圖／戴寧提供
嘉義市立委候選人戴寧與在地饒舌歌手合作，推出競選歌曲。圖／戴寧提供
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無黨籍嘉義市立委候選人戴寧在競選歌曲中饒舌，場景還拉到嘉義市議會。圖／戴寧提供
無黨籍嘉義市立委候選人戴寧在競選歌曲中饒舌，場景還拉到嘉義市議會。圖／戴寧提供
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無黨籍嘉義市立委候選人戴寧在競選歌曲中饒舌。圖／戴寧提供
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嘉義市立委候選人戴寧（左二）與在地饒舌歌手合作，推出競選歌曲。圖／戴寧提供
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