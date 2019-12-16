影/不滿陳明文300萬案未偵結 他拿封條「查封」地檢署

嘉義縣山區立委候選人王金山，今天上午帶著自製封條、嘉義地檢署壓克力名牌，到嘉義地檢署前表示，不滿檢方調查陳明文高鐵300萬案至今沒結果，要查封嘉義地檢署，經員警制止、勸說，他改到地檢署前廣場，象徵性做查封動作，呼籲檢方積極查辦。

嘉義地檢署表示，承辦檢察官正調取相關證據丶積極偵辦中，若有相關事證，王姓候選人可循合法管道提出。任何人不得以散佈不實訊息方式，干擾或影響檢察官偵辦案件，若有違法脫序行為，當依法偵辦。

王金山說，陳明文在高鐵遺失300萬又尋回案，已經將近100天了，但這100天來，檢方對於這麼簡單案子，錢是怎麼進入陳明文帳戶、怎麼提出來，至今無法查清楚，他質疑嘉義地檢署辦案效率，才決定今天做查封動作。

他說，希望嘉義地檢署在今年底前能夠查清楚、亡羊補牢，不然明年元旦假期後，他不排除再來地檢署，告發檢察官瀆職。