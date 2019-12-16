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韓辦列十大跳票政見 批蔡政府用芭樂票騙票

2019-12-16 12:29聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、鄭照新今天舉行「那些年，宮廟總統開的芭樂票！」記者會，列出蔡英文總統十大跳票紀錄，民進黨只會騙票，讓全民芭樂票吃到飽。王淺秋問，民進黨不是完全執政嗎？開芭樂票的民進黨政府向人民道歉了嗎?

韓辦列出的十大跳票紀錄，包括鼓勵青年創業、18歲公民權、解決少子化問題、社會住宅，八年20萬戶、2025 非核家園不缺電不漲價、新南向政策、農業是最優先的產業政策、公民投票、保障新移民平等社會福利待遇、體育經費倍增。

鄭照新質疑這麼多荒腔走板的事情，蔡英文總統領導的蔡政府就是一個愛說大話、愛說謊的政府，平常對大眾權益不屑一顧，到有需求時才回來跟人民哭訴，哭訴時還是一直開芭樂票讓人民吃到飽，「民進黨政府根本是渣男政府！就像家暴的渣男，都在外花天酒地，有需求才回家哭訴！」

韓辦細數，第一項跳票紀錄是鼓勵青年創業。蔡英文2016年政見中要設亞洲青年IPO資本中心，但國發會產業發展處2019年11月13日發布的「亞洲·矽谷計畫推動成果報告」對亞洲青年創新IPO中心隻字未提；第二項，18歲公民權。這是蔡英文推動憲改的主要訴求，完全執政的民進黨並未積極推動，還將跳票推給國民黨。

第三項，解決少子化問題。蔡英文2016年1月25日提到目前台灣生育率偏低問題，必須要用政策來回應。但聯合國2017年「世界人口展望」（World Population Prospects）中的推估數，在全球200個國家中，台灣排最後一名，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。國發會解釋這是舊數字，但2018年台灣出生率1.06人，每況愈下。王淺秋質疑歸根結柢年輕人低薪，一例一休造成勞資對立，加上操作芒果乾導致年輕人恐慌。

第四項，社會住宅、8年20萬戶。列在蔡英文2015年11月16日臉書提出的「五大社會安定計畫」，雖然蔡英文後來改口2020年之前要完成4萬戶，但截至2019年10月為止，已完工、興建中、規劃中加總也才4萬8767戶；第五，2025非核家園，不缺電、不漲價。2017年8月15日出現全台大停電，為了避免繼續缺電，提高火力發電占比，引發空汙惡化問題。能源政策有問題，用愛發不了電，全民只能用肺發電。

第六項，新南向政策。2018年底為止，我國對中國大陸和香港的出口比率高達41.2%，創歷史新高。而出口到新南向國家中，2017年為18.5%，2018年降為17.3%。另外，今年前10個月，我國對東協國家貿易額為451億美元，負成長7.23%。新南向市場出口佔我國總出口比重自2015年的21.1%，下降至2018年的20.4%，不進反退，與新南向政策加強出口產值的目的大相違背。

第七項，農業是最優先的產業政策。光今年就多次發生農產品崩盤，2019年4月芭樂、7月鳳梨、9月檸檬、10月高麗菜、桃竹冬茶，以及近期的花生之亂，蔡英文對農民承諾只剩一顆顆芭樂；第八項，公民投票。立法院2017年12月12日三讀通過公民投票法，蔡英文還在臉書發文稱「打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻。」但去年10項公民投票中有7件通過，蔡英文政府不但未積極落實，還在2019年修法變成鐵籠公投，未來公投案通過難度大增。

第九項跳票，保障新移民平等社會福利待遇。2015年12月6日，蔡英文提出「保障新移民姊妹得到更平等的社會福利待遇。」但社會救助法沒有任何修法，民進黨甚至污名化來台未滿6個月的陸配使用健保，民進黨立委蔡易餘聲稱「陸外配差別待遇剛好而已」；第十項，體育經費倍增。蔡英文2015年9月8日提出8年後體育經費倍增。但經過資料比對，2020年體育署加計運動發展基金的體育總經費合計78億6159萬3千元，比2019年體育總經費82億6710萬7千元還少，減幅達4.9%。

韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新今天召開「那些年，宮廟總統開的芭樂票...
韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新今天召開「那些年，宮廟總統開的芭樂票！」記者會，公布蔡英文總統開的10張芭樂票。記者邱德祥／攝影
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