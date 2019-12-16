游盈隆：「高雄人對不起台灣」 核心思維醜陋推卸責任

2020大選倒數，台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書點出決戰時刻，民進黨的兩種可議心態，第一是公然踩在小黨dead body爭席次和政黨補助款，游說，這顯示民進黨雞腸鳥肚的政治風格，無泱泱大黨風範。

另外可議的心態，游盈隆說，就是管碧玲說的「高雄人對不起台灣」，這核心思維是醜陋、「推卸責任」，刻意忘掉民進黨是執政黨。

游盈隆表示，從這兩種可議的心態看，民進黨當權派並沒有真正從去年九合一選舉慘敗後汲取經驗教訓，沒有真正打從內心的反省、檢討與懺悔。一切看似有改進的表象，很可能都只是一時的、應景的、策略性的作為。大選過後，就故態復萌了。

游盈隆說，可悲的是，選民也無從選擇，因為國民黨和韓國瑜到目前為止的表現，連民進黨都不如，要如何取代民進黨？理性但無奈的選民最後應該會想通吧。

游盈隆今天在臉書提到，大選進入倒數時刻，民進黨最近多起黨政要員言詞惹議，先是民進黨秘書長羅文嘉提出「政黨票不要投小黨以免浪費」，然後是內政部次長陳宗彥跟進，對於爭取政黨票有什麼作用？第一是不分區立委席次，第二是錢、也就是政黨補助款。民進黨公然要踩在小黨的dead body去爭席次和錢就十分可議和可惡，顯示出一種不成熟、缺乏自信、雞腸鳥肚的政治風格，完全沒有泱泱大黨的風範。

游盈隆說，民進黨想爭取立委選票，就算因為2018輸怕了，也應以光明正大的政策主張和執政表現去爭取，怎麼可以用壓迫、壓榨、壓碎小黨的方式為之。

另外，民進黨的政黨票影片「給台灣的一封信」，游盈隆說，立委管碧玲那一句「高雄人對不起台灣，是普遍的心情」，他看了影片之後心情沈重，因為這支短片的核心思維是醜陋的，就是四個字，「推卸責任」。刻意忘掉民進黨是執政黨，並將民進黨想像為值得信賴的在野黨的角度，拍下這部短片，這樣對嗎？