票投小黨是浪費？羅智強點名投這個４人才是浪費

針對內政部政次陳宗彥在輔選時說票投小黨是浪費，國民黨立委上午舉行「陳宗彥違法輔選，行政中立當狗屁」記者會，要求陳宗彥下台負責；台北市議員羅智強進一步詮釋，表示票投柯建銘等人才是浪費選票。

羅智強說，票投小黨是浪費？民進黨的這個邏輯，完全錯誤，應該反過來說，「讓小黨過5%門檻，選票才不是浪費」。

羅智強進一步說明，什麼叫作浪費選票？那是投給關說司法的柯建銘、是投給護航卡神的管碧玲、投給從屏東落跑的莊瑞雄、投給「三立指定席」的林楚茵。