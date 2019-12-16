票投小黨是浪費？羅智強點名投這個４人才是浪費

相關新聞
陳宜民中正一做筆錄 低調走車道2019-12-16 13:05
政見放臉書遭下架 張衞航：遭網軍檢舉2019-12-16 12:49
影/不滿陳明文300萬案未偵結 他拿封條「查封」地檢署2019-12-16 12:48
影／突破傳統選戰！她化身饒舌歌手唱給選民聽2019-12-16 12:48
影／蔡英文.林佳龍 聯手砲轟韓國瑜2019-12-16 12:31
影／走訪高雄聽心聲!農漁民:像沒媽的孩子 對韓有期待2019-12-16 12:16
台北南港生技園區動土 柯文哲與高嘉瑜同框2019-12-16 12:14
陳宗彥稱票投小黨浪費惹議 稱已在臉書道歉今不露面2019-12-16 12:12
柯文哲丟出基隆併台北 林右昌：基隆跟新北很有默契2019-12-16 11:39
民進黨拆公投國民黨救公投 串聯地方包圍中央2019-12-16 11:38
本會期拚三讀 營業秘密法增「偵保令」科技業條款2019-12-16 11:16
藍委批陳宗彥違反行政中立 要求下台負責2019-12-16 11:11
蔡英文：未來8年台灣會成為亞洲旅遊重要目的地2019-12-16 11:09
政策放眼2030 林佳龍：各政府單位都應以觀光為目標2019-12-16 11:09
柯文哲轟陳菊、魏明谷政治撒幣「要當範例」2019-12-16 00:10
呼籲新住民投蔡惹議 內政部政次致歉2019-12-16 00:05
公投脫鉤大選 藍提地方修正案2019-12-15 23:58
選前之夜搶凱道 綠先卡位 藍白哀號2019-12-15 23:37
與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去2019-12-15 22:47
柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不要到選舉就抹黑扭曲五星市長2019-12-15 17:48
談國會改革…民進黨推委員會中心制 邱毅：反滲透法呢？2019-12-15 16:28
影／為選情「蹭菊助韓」？ 柯文哲再轟中央說明高雄債務怎解2019-12-15 15:49
跆拳國手離開體壇命運大不同 有人鬧醜聞、有人闖政壇2019-12-15 13:41
「新竹彌勒佛」競總成立 大學教授站台挺2019-12-15 13:40
陳菊回應欠債批造勢 柯：不要把問題逃過2019-12-15 13:32
影／推警被罵翻 陳宜民爆蔡正元不准道歉 朱：道歉就好2019-12-15 13:12
藍營辦「道歉大賽」 網友紛道歉：明年不投民進黨2019-12-15 13:07
選舉倒數請假輔選？ 柯文哲：等看到行程計畫再講2019-12-15 13:04
連勝文批民進黨：有錢養網軍卻砍公務員退休金2019-12-15 13:03
交通部卡愛情摩天輪？ 高巿變更港區開發負擔回饋反制2019-12-15 12:27
用力輔選 朱立倫：陳明義當選就是侯友宜當選2019-12-15 11:53
AIT新館迎接首個聖誕節 麋鹿裝飾增添氣氛2019-12-15 10:39
假日彰化攻防戰 韓國瑜大軍團vs蔡英文打巷戰2019-12-15 10:07
綠營砍到見骨選後合作 顏清標：國民黨憨慢還分裂2019-12-13 20:14
陳水扁參選夢碎！中選會認定資格不符打回票2019-12-13 17:36
不分區名單被批 宋楚瑜嗆：沒親民黨，柯文哲會連任嗎2019-12-13 15:20
高雄人對不起台灣？韓競總：交部卡摩天輪對得起高雄？2019-12-13 13:13
何時與韓同台「看因緣」王金平：我們團隊已經在幫他了2019-12-13 12:44
國民黨發動「全民尋找楊蕙如」活動！2019-12-12 17:15
熱門文章
F16機密任務曝光！軍購消失的戰機 竟隱身海外2019-12-16 08:00
與蔡英文拍片遭中方打壓 波特王怒解約：跪不下去2019-12-15 22:47
「下架吳斯懷」拉抬綠 宅神諷是來自地獄的不分區2019-12-16 08:08
影／好糗！不懂賴清德「大義滅親論」 白眼女神受訪支吾2019-12-15 13:21
總統選舉重要參考指標 他指民調、賭盤外還有這個2019-12-15 14:36
波特王與蔡英文合體拍片遭解約 幕後金主竟是大陸第一網紅2019-12-16 10:29
支持韓國瑜 林伯豐週二率400產業代表力挺2019-12-15 20:04
拍片撩蔡英文遭陸商解約 韓國瑜站出來支持波特王2019-12-16 10:13
影／繼愛情摩天輪之後 韓國瑜主張佛光山、觀音山蓋空中纜車2019-12-15 18:42
南迴公路有瓶頸 台東3立委候選人齊聲促「升級」2019-12-16 09:00
孫大千：這場選戰 蔡英文有10個不敢答的問題2019-12-16 08:46
柯文哲指韓選總統是因高雄舉債太多 韓國瑜：感謝讚聲2019-12-15 16:27
聯合報民調／綠執政台灣變好？低於3成2019-12-16 00:28
愛情摩天輪遭卡？ 港務公司：至今沒有業者來接洽開發2019-12-16 10:16
韓國瑜進行韓黑大作戰 一槍擊中1450、國家機器2019-12-15 17:22
愈沒頭路愈支持蔡英文 蔡正元：年輕人怎麼啦？2019-12-15 22:11
1221高雄大遊行 藍營估挺韓20萬人上街2019-12-15 21:12
韓國瑜批評中央卡高雄：你不給我錢至少給我祝福2019-12-15 23:32
陸軍特戰 進駐陽明山2019-12-15 13:39
盧秀燕胡志強同台批林佳龍 高舉債讓台中六都財政最差2019-12-15 14:57
柯文哲批陳菊 蘇貞昌：不要到選舉就抹黑扭曲五星市長2019-12-15 17:48
陳福海成立鄉親服務處 否認跟民眾黨有接觸2019-12-15 13:42
蔡英文讚陳菊執政有目共睹 柯文哲酸：那高雄為何選輸2019-12-16 11:13
新看板引來葉毓蘭不滿？ 鄭寶清：葉教授忘記這件事2019-12-15 13:49
影／韓國瑜宣示打擊韓黑 打靶拒絕防彈衣2019-12-15 16:06
藍辦向綠道歉大賽 韓國瑜：用選票證明人民是政黨爸爸2019-12-15 16:25
韓國瑜：民進黨跟過去國民黨倒時一模一樣2019-12-15 13:49
國民黨估韓贏10萬票國會57席 沈富雄：膨風到不值一笑2019-12-16 11:58
允傅崐萁報准參選立委？ 吳敦義：他不是國民黨員2019-12-15 17:12
韓國瑜用人唯才 透露當總統只要做好這三件事2019-12-15 23:19
軍系挺韓高雄遊行 表定唱這五首軍歌2019-12-15 13:42
韓國瑜聲援波特王 蔡酸：中國沒有政治歸政治、經濟歸經濟2019-12-16 10:13
反駁陳以信 賴清德：沒見過國台辦主任2019-12-16 03:11
韓國瑜：民進黨充滿對權力的傲慢 對不起整個中南部人2019-12-15 23:12
高雄人對不起台灣？蔡英文止血：我們讓支持者、高雄人失望2019-12-16 10:36
觀察站／柯文哲打綠助韓？搶政治紅利2019-12-16 00:27
聯合報民調／蔡韓選後會兌現政見？選民多不信2019-12-16 00:02
蔡英文說尊重女性 韓辦：真尊重就勿放任幕僚物化女性2019-12-15 18:22
賴大義滅親論 柯文哲：莫忘2018最大黨「討厭民進黨」2019-12-15 17:36
周玉蔻批品牌行銷失敗 王淺秋：紅蘋果變黑蘋果2019-12-16 10:28
留言