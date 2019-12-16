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影／走訪高雄聽心聲!農漁民:像沒媽的孩子 對韓有期待

2019-12-16 12:16聯合報 記者徐宇威 林雍琁 高雄即時報導

2020總統大選倒數一個月，藍綠選情膠著，國民黨總統候選人韓國瑜，與總統蔡英文皆強調自己最懂百姓需求，真的是如此嗎？聯合影音以基層產業農、養殖漁業作為出發點，實際到高雄了解農漁民心聲，除了檢視韓國瑜就任一年來的是否真的做到「貨出去」的願景，另一方面也了解民進黨執政當局的產業政策，是否真有打中基層產業的需求。

農民不懂政治」，在高雄六龜種植蓮霧的農民劉紀煌憂慮，明年ECFA(兩岸經濟貿易協議)早收清單十年期將至，如果政府沒有再簽訂，未來農產外銷到大陸時就會被課重稅，他苦笑地說如果被課重稅，農民將直接受到影響，外銷利潤恐直接腰斬，他坦言自己比較希望韓國瑜能夠當選，他說並不是因為政治立場，而是民進黨政府與大陸關係不穩定，農民深怕ECFA到期後未簽訂新協議，除了衝擊外銷，連帶也衝擊農民生計。

劉紀煌憂心地說「不能外銷，我們這個蓮霧要銷到哪裡，自己吃又沒有辦法吃那麼多」，劉紀煌說有點常識的農民都會感受到ECFA對他們所帶來的助益，他說農民真的很可憐，自嘲自己不是立法委員，無法解決這個問題，像沒媽的孩子，要自己奮鬥，在解決產銷問題上，他會因韓國瑜在過去北農的經驗比較有所期待。

「我們農民種東西就是要賣錢」，劉紀煌說陳菊時代農產品的產銷價格波動比較大，動輒50塊、60塊的波動，但韓國瑜上任後他感受到農產產銷的價格相對平穩，上下約莫在10塊錢左右。

蔡政府爭取連任，接連針對農漁產業拋出不少優惠、補助政策，位在永安的養殖加工廠總經理蘇國泰認為「補助也補助不到」，他認為政府補助是下下策，未實際了解產業需求，一味的補助猶如隔靴搔癢，無法解決真正的問題，

蘇國泰說一個產業要拉上來很困難，政府必須要擬定一個計劃來推進產業，至少必須安排三年、五年來進行，且產業計畫不應受政府輪替而改變，但他悲觀地說「我發現比較長遠的計畫，因為得到的掌聲比較久、比較慢，好像大家都不太願意做」，而提到韓國瑜的產銷問題，蘇國泰說目前高雄市的海洋局與農業局，從局長到承辦人員都讓他看到有別以往的衝勁，他替韓國瑜緩頰說很多人說他光說不練，但在產銷上基層確實感受到明顯且正向的改變，不過蘇國泰也提到韓國瑜的難處，他說整個產業大環境不好，韓國瑜又想全部都拉抬，坦言沒那麼好做。

在高雄六龜種植蓮霧的農民劉紀煌說農民不懂政治，但他認為民進黨主政下的兩岸關係不穩...
在高雄六龜種植蓮霧的農民劉紀煌說農民不懂政治，但他認為民進黨主政下的兩岸關係不穩定，明年ECFA十年早收清單到期後，恐連帶影響農產品外銷，因此他相當憂慮。記者徐宇威攝影
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位在永安的養殖加工廠總經理蘇國泰認為政府補助是下下策，未實際了解產業需求，一味的...
位在永安的養殖加工廠總經理蘇國泰認為政府補助是下下策，未實際了解產業需求，一味的補助猶如隔靴搔癢，無法解決真正的問題。記者徐宇威攝影
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韓國瑜農民ECFA

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