陳宗彥稱票投小黨浪費惹議 稱已在臉書道歉今不露面

桃園市新住民眾多，民進黨中央黨部婦女14日下午到蔡英文總統桃園市北區競選總部舉行2020小英新住民姊妹會模擬投票活動，內政部政務次長陳宗彥身穿小英常穿的湖水綠競選外套現身，介紹總統立委大選與投票注意事項，提醒新住民姐妹看到選票不要緊張，「看到民進黨蓋下去、蔡英文蓋下去」。陳宗彥還向台下新住民表示，小黨爭相說與民進黨理念相同，走一樣的路等等，「但如果拿不到5％就是浪費掉，所以政黨票要集中選給民進黨」。

陳宗彥發言引發輿論撻伐，國民黨、時代力量都要求他下台負責，新黨今早更告發他違反選舉罷免法。

陳宗彥今日沒有露面，沒有公開行程。幕僚回應，陳宗彥已經在臉書道歉，今天不會再受訪。陳宗彥14日曾深夜在臉書貼文，對於真為政務官對於政黨票說法不慎致歉，但他並沒有為「投給小黨是浪費選票」說明。

陳宗彥在臉書寫到，此活動的參與者皆為支持蔡英文總統連任的新住民姊妹們。對於政黨票與投票時注意事項的相關說法，是因為先前有新住民朋友問起，有關在投票時如果投錯票是否可以帶出去、或是重投的問題，所以我向在場支持蔡總統的姐妹們說明投票前，務必深呼吸看好再蓋下去。萬一投錯票千萬不可以帶出投票所或是撕毀，這些都是違法的行為。如果真的投錯了可以選擇投成廢票以降低損害。

另外，亦有新住民朋友問起，何謂不分區政黨票？我也針對此問題說明：不分區的席次分配是政黨得票率必須超過5%才得以分配不分區的席次。若政黨票得票低於5%，即無法參與不分區立委席次的分配，因此政黨票在分配席次上的效應可能折損。