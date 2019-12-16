國民黨估韓贏10萬票國會57席 沈富雄：膨風到不值一笑

國民黨總統候選人韓國瑜。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 2020大選倒數，前立委沈富雄今天在臉書貼文表示，目前國民黨內部選情評估是韓勝10萬票，國會57席，剛好過半加半席，沈富雄說，這是國民黨高級黨工兼操盤者的職業病，膨風到不值識者一笑。

沈富雄預估，下屆國民黨團的總體戰力將遠不如本屆，這才是國民黨最大的致命傷，未來四年在野黨最大的秀場將乏善可陳，落入一蹶不振的下降螺旋。

沈富雄也問，「國民黨慘，國民黨不知？」否則，吳敦義主席為什麼還念念不忘想當立法院長？「 國民黨慘，國民黨不知？」否則，蔣萬安、李彥秀的看板為什麼還自詡「認真」、「用心」？毫無戰鬥力，像一群沒人帶頭的失角綿羊，等待1月11日進屠宰場。

沈富雄說， 但願國民黨不是不知，而是國民黨心中苦，國民黨不說。

沈富雄今天在臉書提到，韓國瑜輸定了，輸25萬票或250萬票，理論上沒差。 但，實務上卻萬萬不可大輸，大輸就拖垮了立委的選情。 沈富雄說，大家關注的焦點，都在不分區立委的席次，其實，這是見樹不見林。選好，12席，選不好，選10席，好壞只差兩席，何況這兩席是張育美和李德維，對下屆黨團的整體戰鬥力沒有影響。

沈富雄認為，國民黨的重點應該在區域立委，只要國民黨的氣勢再掉2～3%，目前處於PK盤的相對秀異份子就要全盤盡墨了。 沈富雄也對杜建德昨天說，目前國民黨內部的評估是韓勝10萬票，國會57席，剛好過半加半席的說法，沈富雄評論，這是高級黨工兼操盤者的職業病，膨風到不值識者一笑。

沈富雄提到，早先，國民黨黨中央曾把立委選情分為下列五級，第一級是絶對優勢，18席；第二級，穏定領先，14席；第三級，五五PK，18席；第四級，落後，22席；第五級，絶對落後，23席。沈富雄說，這當然是十分誇張，因為總和是95席， 另外第一級加第二級、加5席原住民 、加10席不分區 、加2席友黨等於49席，這也是太樂觀。

沈富雄也幫國民黨修正成，第一級，領先，18席；第二級，五五波，14席；第三級，落後，41席。沈富雄說，這不僅是國民黨團現有35席的保衛戰，更重要的是，被列在第二、三級的「穏定領先」及「五五PK」中的，不乏能言善戰之士，他們都可能落敗。因此，下屆黨團的總體戰力將遠不如本屆，這才是國民黨最大的致命傷。