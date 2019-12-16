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否認接韓競總主委為黨魁 朱立倫：考量敗選模式不可取

2019-12-16 11:57聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今組建「跨域領航戰隊」。記者蔡佩芳／攝影
韓國瑜全國競選總部主委朱立倫今組建「跨域領航戰隊」。記者蔡佩芳／攝影
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韓國瑜全國競選總部主委朱立倫再出招，組建「跨域領航戰隊」，挑出十大領域十位戰將，成員包括被視為國民黨不分區遺珠之憾的新住民立委林麗蟬、超馬選手林義傑。希望透過跨領域專家火力支援，「專業Plus，戰力再升級」。

對於有媒體稱朱立倫之前不願意接競總主委，現在接，是鎖定黨魁，2024選總統。朱立倫表示，他可以理解，這樣寫的最重要目的就是要談敗選模式。他說，任何自私自利的想法、任何考量敗選模式，都非常不可取，也絕對不應該在這個時候討論，當然，民進黨一定會幫國民黨討論，他也要請眾人共同討論一下，民進黨敗選之後，應該要怎麼樣安排成員未來的工作。

朱立倫也為他擔任競總主委後，被認為參選程度高過韓國瑜作出說明，他與韓國瑜、副總統候選人張善政分進合擊，所以他在過去一周，整合中央黨部與競總、各地方縣市與79位區域立委，最大目標希望整合大家化為最大力量，每一個活動、每一個工作都有藍營的代表人，不論是競選總部主委、副主委、總幹事或是副總幹事，或是後援會，包括總會長連戰、副總會長，或是顧問團總團長林豐正與副總團長們等，都可以代表，發揮整體戰力，不會讓任何一個領域感覺國民黨不關心、不重視，發揮一個團隊的精神跟整體的戰力。

朱立倫上周剛籌組「新世代戰鬥團」，今天又宣布「跨域領航戰隊」成軍。他說，每個族群都非常重要，但他們特別關心青年族群，選出不同領域的年輕朋友站在一起，希望能加強不同世代溝通理念，爭取年輕朋友認同。

新世代戰鬥團的十位戰將包括林麗蟬、林義傑，以及拿下兩座師鐸獎的原住民退休校長高元杰，客家代表邱一峰，全國漁會總幹事林啟滄，新世代國際專長黃裕鈞，提出各族群政策願景；並納入五位不分區立委戰將，包括社福前鋒王育敏、新住民林麗蟬、新創許毓仁、醫界陳宜民、僑界童惠珍，借重政策法案與攻防的實戰經驗。

籌組戰鬥團是否意在彌補國民黨不分區名單不足？朱立倫表示，不分區的爭議已經過去，不須再提，但如林義傑等優秀成員被認為遺珠之憾，希望他們還是可在專業領域上發聲，共同為社會努力打拚。

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