柯文哲丟出基隆併台北 林右昌：基隆跟新北很有默契

民眾黨主席柯文哲11日在基隆參加論壇，拋出基隆若要最大發展，併入北市最有效，引起軒然大波，有人叫好，有人罵翻。第2次基隆新北副首長合作交流會議今天早上在基隆召開，市長林右昌見新北市副市長吳明機時，一再提到基隆市和新北市默契還滿高的，讓人聯想是和台北市默契不佳嗎？林右昌說，「這個問題是在挑撥離間」。

林右昌說，基隆和新北相鄰而居，是密切的生活圈，他上任後在朱立倫和侯友宜市長，兩市合作都非常好，很感謝新北市同仁的支持和彼此合作。

北五堵國際研發新鎮和大汐止地區產業整體區域的發展，彼此有很多互動的關聯性，還有最近很夯的議題捷運建設，基北的共識是非常非常高的，今天很歡迎大家的到來，兩市各提出3、4個要討論的議題，他相信會有很好的成果。基本上，他覺得基隆市和新北市默契還滿高的，所以非常感謝，歡迎吳明機副市長的到來。

吳明機說，這次副首長會議由基隆市主辦，新北市和四個縣市臨接，侯市長一直強調安居樂業，如果要讓市民安居樂業，不僅核心的區域，和其他縣市臨接區域相關發展，也需要一起考慮，

所以和基隆市在交通，觀光，漁業，城鄉發展議題都有合作議案，很多基隆市民到台北工作，要從汐止進到台北，整個交通問題是相連的，所以很多問題必須要一起來面對。這個平台對台北和基隆來講，是非常重要的溝通橋梁。

這平台一年辦兩次，但各局處已密切進行溝通合作，這現象非常好，也是當初設立平台的目的有達到，半年一次的平台會議，一方面展現成果，一方面策動未來可再合作的議題，這平台對基隆和新北都是很好的幫助。

日前林右昌市長回應柯文哲提到基隆併台北時，直指柯市長說錯了，從國土規畫與提升台北城市競爭力的角度來看，其實台北更需要基隆港市。今天他一再強調基隆市和新北市默契還滿高的，記者問他，言下之意是和台北市默契不佳嗎？