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民進黨拆公投國民黨救公投 串聯地方包圍中央

2019-12-16 11:38聯合報 記者陳秋雲／即時報導

民進黨去年在九合一大選後「沒收」公投，且修正公投法改為兩年才能辦一次公投。國民黨副主席郝龍斌、台北市議員羅智強今天拜訪台中市議會，高喊「中央拆公投，地方救公投」將串聯各地議會重新修改「地方公民投票自治條例」把公投與大選再綁一起，從地方包圍中央，保障公民行使直接民權。

羅智強指出，台北市議會上月率先通過「台北市公民投票自治條例」修正草案，恢復公投綁大選，讓公投的投票率可以提升，也避免公投與選舉拆開浪費社會資源。目前新北市議會國民黨團、無黨團結聯盟宣布，明年1月臨時會也要提案修正「新北市公民投票自治條例」國民黨中央另串聯其他縣市議會，不要讓公投跛腳。

羅智強說，民進黨長年把公投當作神主牌，把公投綁大選，但去年底大選後民進黨認為公投對己不利，又修訂公投法，把公投與大選分開，結果是妨礙公投進行。兩項並行的話才有足夠的投票率支撐公投案通過，蔡同榮、林義雄所支持的公投，等於讓蔡英文把公投直接「送終」掉！

市議員黃馨慧、李中說，中央拆公投，讓地方一時束手無策，如果議會通過公投自治條例，基層民意才能直接表達，兩人並指民進黨漠視民意。

郝龍斌說，國民黨要展開串聯各地方議會活動，也要請各黨立委候選人一起參與連署，請候選人表態，因公投不分藍綠。他說，推動地方公投自治條例，也因應有時效性的地方民生事務須訴諸民意時可辦理。

國民黨副主席郝龍斌、台北市議員羅智強今天拜訪台中市議會，將串聯各地議會重新修改「...
國民黨副主席郝龍斌、台北市議員羅智強今天拜訪台中市議會，將串聯各地議會重新修改「地方公民投票自治條例」高喊「中央拆公投，地方救公投」記者陳秋雲／攝影
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國民黨副主席郝龍斌、台北市議員羅智強今天拜訪台中市議會，將串聯各地議會重新修改「...
國民黨副主席郝龍斌、台北市議員羅智強今天拜訪台中市議會，將串聯各地議會重新修改「地方公民投票自治條例」記者陳秋雲／攝影
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公投羅智強郝龍斌

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